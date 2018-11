De Gregorio alerta “grado de imprecisión” en estimación de Hacienda por efectos de la reforma de pensiones

Actualidad

El académico cuestionó la manera de presentar la cifra y recomendó detallar “cuál va a ser la trayectoria en el tiempo que va a tener el empleo”.

Una marcada preocupación por la trayectoria que muestra el mercado laboral mostró este jueves el expresidente del Banco Central y actual decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, José de Gregorio.

El académico participó en la cuarta sesión del ciclo Press Training Itaú 2018, donde detalló su análisis de la coyuntura económica nacional, además de proyectos emblemáticos del gobierno como la reforma de pensiones.

Al respecto, si bien reconoció que el proyecto "es algo que hay que hacerlo de todas maneras", afirmó que al elevar la tasa de cotización previsional va a tener efecto en el largo plazo y en el empleo.

Sin embargo, de Gregorio cuestionó la estimación que entregó el Ministerio de Hacienda en el informe financiero del proyecto, y sostuvo que "en el largo, largo plazo no vamos a tener 52 mil personas menos trabajando".

"Lo importante es que uno tenga una economía en la que haya dinamismo para que eso sea una pérdida que no ocurra porque hay otros sectores que absorben", afirmó.

El también exministro, indicó respecto del cálculo del ejecutivo que en este tipo de estimaciones "hay intervalos de confianza, y no me extrañaría que la precisión que tenemos de los parámetros esté entre 20 y 100".

A su juicio, los datos de Hacienda "son basados en elasticidades históricas, y lo que hemos visto es que el mercado laboral es muy distinto a lo que veíamos en años anteriores".

Por esa razón, señaló que "le pondría a esas estimaciones un grado de imprecisión aún mayor todavía".

En esa línea, dijo que la cifra informada "puede conducir a mucho equívoco" y recomendó al Ejecutivo detallar "cuál va a ser la trayectoria en el tiempo que va a tener el empleo".

Gestión de gobierno

El académico también abordó las últimas cifras de desempleo conocidas, y entregó un análisis crítico respecto de las promesas de campaña que hizo la actual administración.

"El problema pasa cuando las promesas se extienden a algo que uno no controla", retrucó.

Al respecto, sostuvo que el rol del gobierno "aporta" al desempeño económico pero, al darse un escenario más adverso "obviamente puede introducir algo de inquietud, pero más por el lado político".

En eso, remarcó que la evolución del mercado laboral "sí me preocupa", pero admitió no tener "una explicación convincente" sobre las razones del mayor desempleo.

"En el tema del empleo en Chile, sí me preocupa y no tengo la respuesta sobre qué está pasando; hay un fenómeno de migración importante, pero el mercado laboral no tiene el dinamismo que esperaríamos", señaló.

Finalmente, afirmó que las cifras muestran que "el empleo formal está débil pero lo que ha caído es el independiente".