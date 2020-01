De Gregorio arremete contra el Cruch: "Ha sido negligente, ya que sabiendo los defectos de la PSU no hizo nada hasta ahora"

Actualidad

Decano de la FEN de la U. de Chile señaló que la prueba de selección no es la culpable de la segregación, sino la desigualdad que se produce en la educación temprana.

El decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile (FEN), José De Gregorio, abordó la polémica que marcó la semana: el boicot a la Prueba de Selección Universitaria (PSU) y que llevó a suspenderse la realización del examen de Historia.

En el marco del Encuentro Anual de la Sociedad Chilena de Políticas Públicas, el también expresidente del Banco Central hizo una dura crítica al Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (Cruch).

"El Consejo de Rectores ha sido negligente, ya que sabiendo los defectos de la PSU no hizo nada hasta ahora, a pesar de haber habido un intenso debate al respecto, discusiones y reportes, que finalmente no fueron considerados, al menos no con la urgencia necesaria", señaló el economista.

De Gregorio manifestó que lo ocurrido con la PSU "resume todo el dramatismo de la realidad actual", marcada por la crisis social iniciada el 18 de octubre.

"No hay absolutamente nada, nada, que justifique el boicot a su realización. Es violento, injusto, y contrario al estado de derecho básico en una democracia, impedirles a jóvenes- quienes estuvieron mucho tiempo trabajando para ese momento- rendir esta prueba, y vetarles o complicarles su opción a acceder a la educación superior", aseguró el académico.

El extitular del instituto emisor criticó que el Cruch recién ahora proponga ajustes a la prueba de admisión, "validando una vez más, la efectividad del método violento para lograr cambiar las cosas".

¿Por qué la prueba no se rinde varias veces al año de manera digital como se ha hecho por décadas en otros lugares? Me parece insólito que aún en Chile no se incorpore esta modalidad que sin duda podríamos implementar de haber tenido la voluntad política de hacerlo", señaló, asegurando que el mundo académico también tiene responsabilidad en lo ocurrido, ya que los ajustes "no fueron propuestos con más fuerza y en el momento oportuno. Lo mismo nos ha pasado en pensiones y en muchas otras áreas, con las consecuencias que ya conocemos".

Foco en infancia

El decano de la FEN sostuvo que los recursos deben priorizarse y centrarse en la educación temprana, período en el que se puede influir más sobre el aprendizaje y evitar perpetuar la desigualdad en el capital cultural.

"Debemos decir claramente que la prueba de selección a las universidades obviamente no es la causa de las inequidades en la educación superior. Este es un profundo error, que se repite como un karma que nos impide otra vez movernos y avanzar. No debemos confundirnos, el problema de las inequidades en la educación universitaria comienza con las inequidades en la educación escolar y pre-escolar, y ese debería ser el foco prioritario", cerró.