De Gregorio por línea de crédito del FMI: “No tiene como propósito el financiamiento fiscal”

Ex timonel del Banco Central señaló que “la aprobación por parte del consejo del FMI un reconocimiento a la solidez macroeconómica de nuestro país. Contar con esta reserva para una contingencia extrema es valioso”.

El expresidente del Banco Central, José De Gregorio, señaló que -ante la decisión del FMI de aprobar una línea de crédito precautoria por cerca de US$24 mil millones al Instituto Emisor- "esta es una línea de crédito que se le autoriza a países con una situación macroeconómica sólida".

Precisó que "esta línea puede ser girada para proveer liquidez en moneda extranjera en casos que el Banco Central así los estime conveniente. Esta línea de crédito es para suplementar las reservas internacionales y no tiene como propósito el financiamiento fiscal".

El ex timonel del Instituto Emisor manifestó que "esta línea fue diseñada originalmente después de la crisis asiática, y luego modificada para llegar al actual FCL. Solo tres países antes de la crisis la obtuvieron (Colombia, México y Polonia). Tal como argumentamos en dos oportunidades en De Gregorio, Eichengreen, Ito and Wyplosz (1999 y 2018, Geneva Reports of the World Economy) el bajo interés en esta facilidad era el estigma que podían sufrir los países que la obtuvieran".

Explicó que "economías macroeconómicamente sólidas podrían dar una señal de debilidad al pedirla. Como algunos analistas comentaron, era una línea diseñada para países con poco interés y demandada por países que no eran elegibles".

Sin embargo, sostuvo que "la crisis actual es extrema y los riesgos suficientemente altos que las consideraciones de estigma son irrelevantes en las actuales circunstancias en comparación al beneficio de tener a muy bajo costo una línea de crédito contingente para complementar las reservas internacionales en caso de problemas de liquidez en moneda extranjera".

En consecuencia, indicó que "la decisión del Banco Central de solicitar esta línea es plenamente justificada, y la aprobación por parte del consejo del FMI un reconocimiento a la solidez macroeconómica de nuestro país. Contar con esta reserva para una contingencia extrema es valioso".

Sin embargo, resalta que "es importante destacar que esto no tiene ninguna relación con el financiamiento del fisco chileno que cuenta con acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales, como lo muestra la reciente colocación de bonos en moneda extranjera a una baja tasa de interés".