Derecha fue notificada de que no tendrá presidencia en el Senado

En la Cámara Alta lamentan que entre los diputados oficialistas no exista la misma disposición, apertura y orden para llegar a acuerdos.

Al igual que en la Cámara de Diputados, pero con mucha menos parafernalia, en el Senado se están negociando las presidencias y vicepresidencias de la mesa y de las comisiones. Y si bien la euforia del triunfo presidencial había provocado el optimismo de algunos parlamentarios de Chile Vamos en cuanto a que si lograban convencer a algunos independientes podrían asegurarse alguna presidencia en la Cámara Alta, la esperanza se esfumó por completo, cuando estos últimos se organizaron para negociar en el marco de la Nueva Mayoría.

En el oficialismo están conscientes de que el escenario es muy distinto en la Cámara Baja, donde la coalición no ha logrado avanzar en un acuerdo en conjunto con el Frente Amplio y que, como una espada de Damocles, pende sobre sus cabezas, la posibilidad de que algún partido aliado, particularmente la DC y el PR, caiga en la tentación de negociar con la derecha, como ya ha ocurrido.

Por lo mismo, precisan que en esta Corporación tienen “muy claro, desde el principio, que sólo unidos podrán mantener para sí los cargos más relevantes”. De manera que nadie ha pensado siquiera en aprovechar la mala situación de la Democracia Cristiana para pasarle por encima o dejarla fuera de la negociación. “La unidad hace la fuerza”, recalca un senador que lamenta que no se produzca la misma sincronía en la Cámara Baja.

De hecho, ya ronda a la NM el el fantasma de lo sucedido en el anterior gobierno de Sebastián Piñera, en que la diputada entonces PRI (ex DC y actual militante del partido Federación Regionalista Verde Social) Alejandra Sepúlveda llegó a acuerdo con la derecha para encabezar la Corporación -en 2010-, dejando por primera vez a la Concertación fuera de la mesa por los cuatro años. Aunque desde el Senado esperan que este episodio no se repita, están conscientes de que las probabilidades son altas, porque ha costado que los diputados, muchos más en cantidad, no han logrado ordenarse.

En todo caso, en la Cámara Alta no quisieron dilatar mucho tiempo más la agonia de la actual oposición y los negociadores de la NM ya los notificaron de que no tendrán cupos en la mesa del Senado, a los que podrían haber accedido sólo si los senadores oficialistas hubieran actuado divididos, como sospechan que sí llegarán a hacerlo sus representantes en la Cámara Baja.

Hace unos días la derecha había tratado de seducir a los independientes, pero nadie que haya formado parte de la NM quiere pasar a la historia siguiendo los pasos del exsenador Adolfo Zaldívar, quien tras ser expulsado de la DC y en conjunto con otros senadores renunciados a sus partidos como Fernando Flores, se asoció con la derecha, lo que le permitió llegar a la presidencia del Senado el año 2008, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet.

Tras la notificación, la derecha ha puesto sus fichas en la Cámara de Diputados. Bajo la premisa de que “divide y vencerás” ha intentado introducir una cuña allí y este esfuerzo podría dar frutos.