Desbordes ante baja aprobación de Piñera: "No hay duda que tenemos un problema que es grave"

Actualidad

Tras el comité político, el timonel de RN se refirió al bajo respaldo al jefe de Estado que revela la última encuesta Cadem (10%).

El timonel de Renovación Nacional, el diputado Mario Desbordes, desdramatizó hoy la baja aprobación del presidente Sebastián Piñera, que alcanza al 10%, según la última encuesta Cadem, asegurando que es "normal" que en medio de una crisis como la actual la ciudadanía centre su malestar en la figura presidencial.

El dirigente oficialista abordó el tema a la salida del tradicional comité político de los lunes, al ser consultado acerca de si no será que el rechazó a Piñera en las encuestas un reflejo de que él podría ser el problema, el parlamentario salió en defensa del jefe de Estado: "Yo creo en la democracia, las elecciones se ganan en las urnas y el presidente Piñera ganó y tiene un mandato constitucional de cuatro años y él es el llamado a encabezar las reformas que la gente nos está pidiendo".

Y añadió que "las marchas son algo tan difuso que si usted me dice que habían 10 mil personas marchando y todas pedían la salida del presidente Piñera, la verdad, es que eso representa una parte ínfima de la cantidad de personas que votaron por él en la última elección". Aunque admitió que "no hay duda que tenemos un problema por delante que es grave y que nos atañe a todos los que estamos en política, pero la salida está muy lejos de ser que el Presidente no siga en el cargo; al revés, lo que necesitamos es estabilidad y quien nos garantiza eso es quien se ganó en las urnas la legitimidad de estar gobernando".

"Es perfectamente remontable. Cuando la gente comience a ver que estamos saliendo de esta crisis, que tiene que ver con demandas muy de fondo que estuvieron ahí latente durante décadas (...). La gente está pidiendo que se terminen los abusos, que no le metan la mano al bolsillo, que haya cancha pareja y participar, también, de este bienestar que ha tenido este país durante los últimos 30 años", argumentó Desbordes.