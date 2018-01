Desbordes: “No me parece que se premie a quienes le han causado daño a la coalición”

Actualidad

Son días cruciales. El presidente electo, Sebastián Piñera, está pronto a anunciar el gabinete que lo acompañará en su segunda administración. El ambiente es de “nerviosismo”, dice el secretario general de Renovación Nacional (RN) y diputado electo, Mario Desbordes. “Hay muchas personas que tienen aspiraciones de ser integrantes de ese gabinete”, agrega.

Quien también se desempeñara como subsecretario de Investigaciones durante el primer gobierno de Piñera, dice confiar en la decisión del futuro gobernante y revela que “los partidos van a tener una participación importante”.

No obstante hace eco de los dichos de extimonel de RN, Carlos Larraín, aseverando que “lo que planteamos no es que los partidos se tomen el gobierno, no nos gustan los cuoteos a la antigua, en que un partido se tomaba un ministerio y se hacía dueño de él”, admite y recuerda que la definición de su equipo de trabajo es “una decisión privativa de él (Piñera) y la vamos a respetar y respaldar”.

- ¿Dónde le gustaría ver a RN en el futuro gobierno? ¿En carteras de corte más social?

- Nos gustaría que el Presidente nos dé la posibilidad de ayudar desde el área más social, como también nos encantaría, obviamente, en el área política, que es importante para nosotros.

- ¿Es la cartera de Desarrollo Social un objetivo para su partido?

- No nos hemos planteado ministerios como objetivo, pero obviamente Desarrollo Social es una cartera clave en donde va a hacerse carne buena parte del programa del presidente Piñera y claramente nos gustaría poder tener algún grado de opinión ahí, pero no estamos pidiendo, como exigencias, ministerios específicos.

- ¿Renovación Nacional debiera tener más presencia dentro del gabinete en comparación a Evópoli?

- Evópoli tiene muy buena gente, son mis amigos, y tienen todo el derecho a pedir ministerios en cuanto tenga buenos postulantes, Renovación Nacional también tiene buenos postulantes, y creo que ese tiene que ser el centro de la discusión, más allá de si es el partido más grande o no.

Es evidente que hay una práctica o una costumbre de que el partido más grande de gobierno tiene una mayor presencia, pero el presidente Piñera sabe cómo armar su gabinete y nosotros no le vamos a estar dando recetas por los medios. Yo voy a respetar esa decisión. En cuanto a Evópoli, ojalá tengan también una buena presencia, se lo merecen, no compito con otros partidos en esto.

- ¿A Cecilia Pérez la ve más cerca del piñerismo o de RN?

- Cecilia Pérez es sin duda una figura importante dentro del piñerismo, pero más allá del piñerismo, es RN hasta la médula, hasta los huesos, y por lo tanto a mí me representa como partido al 100%. Cecilia Pérez, si es nombrada en el gabinete, es una de las representantes de Renovación en el gabinete sin lugar a dudas.

- Y respecto a la integración de figuras como Lily Pérez o Mariana Aylwin al gabinete, ¿Sebastián Piñera debería cerrarse a esas opciones?

- No quiero personalizar, pero a mí no me parece bueno dar señales de que se premie a personas que han causado daño a la coalición. Cuando uno va por fuera y toma una decisión legítima de constituir una coalición distinta, pero finalmente provoca que el presidente Piñera cuente con un senador menos en el Senado, esa decisión que es legítima tiene consecuencias, y esas consecuencias significan, que no puede, en mi opinión, premiarse a esa persona.

Lily Pérez tomó una decisión, tiene todo el derecho de haberla tomado, y no le cuestiono eso, pero creo que sería una muy mala señal para los parlamentarios en este período que se premie gente que hizo esto. No es nada personal, es un tema objetivo de señales, y en política las señales son muy importantes.

En cuanto a Mariana Aylwin es distinto, es una persona que ha defendido ciertos puntos de vistas con los que yo coincido, y creo que muchos en Chile Vamos coincidimos. Ahora no sé si la va a nombrar o no, si decidiera nombrarla me parece que tiene los atributos, pero eso ya es decisión del Presidente.

- ¿Cómo está viendo la conformación de la futura oposición?

- Veo con preocupación que hay sectores de la Nueva Mayoría que pretenden disputarle la izquierda al Frente Amplio, y eso va a llevar a partidos que hasta hace poco eran socialdemócratas o socialistas moderados a transformarse en otros actores de la izquierda más dura, espero que no sea lo que prime.

Lo mismo pasa con la DC, yo la respeto mucho, y espero que mantengan un rol importante en el centro o incluso en la centroizquierda y no se izquierdice.

Sin embargo, hay muchos parlamentarios de la oposición, sean independientes o de partidos de la NM o incluso del FA, con los que uno puede dialogar y conversar, porque van a anteponer el interés de Chile, y con ellos estoy seguro de que vamos a lograr acuerdos para sacar los principales proyectos que vamos a enfrentar como gobierno.