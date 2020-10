Detienen a ingeniero informático como presunto autor de ciberataque a Gobierno Digital

Actualidad

En Limache personal de la PDI que investiga el caso detuvo a una persona y se realizaron diligencias a computadores y celulares.

La Brigada del Cibercrimen Metropolitana detuvo en Limache a un ingeniero informático como el presunto autor del hackeo a la página de Gobierno Digital que almacena las claves únicas que se utilizan para una serie de trámites a distancia en todos los servicios del sector público.

La PDI señaló que continúan las diligencias investigativas y peritajes a los equipos del detenido por el caso dado a conocer la semana pasada dado a conocer el 8 de octubre donde el gobierno señaló que el "8 de octubre se tomó conocimiento de una amenaza a la web de Gobierno Digital, división dependiente del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Tras las primeras diligencias internas, se confirmó que hubo un acceso no autorizado o ilícito a los servidores de Gobierno Digital".

También te puede interesar: Gobierno remueve al director del Registro Civil

Sin embargo, se precisó entonces que "no existe evidencia que permita afirmar que haya existido acceso a información relacionada a Clave Única" y se explicó que "en efecto, no existe una base de datos en que estén disponibles las contraseñas de Clave Única de los chilenos. Lo que se almacena no es la contraseña, sino un código complejo o cifrado no reversible, que se genera cada vez que se enrola a un usuario. Esto quiere decir que no es posible utilizar una fórmula o función para obtener la contraseña original, a partir de este código cifrado".

Pese a lo anterior, el Ejecutivo determinó iniciar un proceso de actualización de claves "para dar mayor tranquilidad a los usuarios de Clave Única, en forma gradual y escalonada. De esta forma, la próxima vez que un usuario acceda al sistema deberá realizar esta acción. Esto se enmarca en el proceso de mejora continua que se viene aplicando al sistema".