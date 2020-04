DGAC investiga vuelos en helicóptero desde Vitacura a Cachagua

Actualidad

El ministerio del Interior presentó una denuncia ante la justicia para perseguir a los responsables de violar la cuarentena decretada en la Región Metropolitana durante semana santa.

La Dirección General de Aeronáutica Civil DGAC, informó que a raíz de una solicitud formulada por el ministerio de Defensa el día 8 de abril se procedió a investigar los vuelos en helicópteros realizados desde la Región Metropolitana a la V Región a partir del 5 de abril, sin perjuicio de estar recabando antecedentes de vuelos efectuados con anterioridad.

De los antecedentes recopilados, señalan que "se detectó que dos vuelos habrían incurrido en eventuales infracciones. En uno de ellos, efectuado de Vitacura a Cachagua ida y vuelta, durante el día 6 de abril del 2020, se incurrió en infracción aeronáutica al no entregar el piloto el listado de pasajeros y no constar el permiso sanitario correspondiente. Al no contar con el listado, no resulta factible reconocer si las personas que viajaron en la aeronave tenían el permiso sanitario respectivo, siendo motivo de investigación".

El segundo caso, explican que "corresponde a un vuelo realizado desde Vitacura a Cachagua, efectuado el 7 de abril, regresando el mismo día. Se desconoce si el pasajero contaba con la autorización sanitaria correspondiente".

Asimismo la DGAC se encuentra recabando información respecto de un tercer vuelo ocurrido con anterioridad a los referidos que podrían haber incurrido en infracciones aeronáuticas y cuyos antecedentes se encuentran en conocimiento de la autoridad sanitaria y de la Fiscalía Regional de Valparaíso.

Los antecedentes de los casos investigados por la DGAC, y que eventualmente podrían constituir infracciones están siendo entregados para el conocimiento de la autoridad sanitaria y del Ministerio Público; indican en un comunicado.