Diputados abordarán diferencias por gastos comprometidos

Actualidad

Presidente de Comisión de Hacienda, Pablo Lorenzini, invitó a las autoridades del gobierno de Michelle Bachelet.

Para hoy la Comisión de Hacienda citó al ministro de Hacienda, Felipe Larraín; al director de Presupuestos (Dipres), Rodrigo Cerda, y a sus antecesores respectivos, Nicolás Eyzaguirre y Sergio Granados, para poder abordar las diferencias públicas que se han manifestado sobre el presupuesto y los gastos comprometidos sin financiamiento.

La cita fue anunciada por el presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, Pablo Lorenzini, luego de que el pasado viernes el actual jefe de la cartera, Felipe Larraín, asegurara que existen US$ US$ 5.566 millones en gastos comprometidos, los cuales no tienen financiamiento para el periodo 2018-2021.

“En las últimas semanas hemos sido testigos de una discusión en que las actuales autoridades de Hacienda acusan a las del gobierno pasado de errores y desorden, de presentar proyectos con informes financieros sin fondos provisionados por US$ 5.567 millones, y que debido a ello deberían presentar un nuevo plan de ajuste de cinturón”, dijo Lorenzini.

En esa línea el parlamentario agregó que “el ex ministro Eyzaguirre ha señalado que Felipe Larraín está equivocado, que las cifras no son las que él estimaba, que es obvio que lo que están haciendo es una estimación de presiones, no una tabulación de gastos comprometidos”.

Según precisó el parlamentario, la idea de la instancia es que ambas partes asistan y se puedan contrarrestar sus argumentos.

“Creo que esta disputa pública por las cifras no le hace bien al país, porque con las cifras económicas no se juega, son temas serios que pueden llegar a influir en decisiones de inversión, en la seriedad con que los extranjeros miran el manejo de la economía y por eso creemos que es necesario poner punto final a esta discrepancia”, agregó Lorenzini, quien señaló que la idea de la comisión es que se puedan aclarar dudas respecto al tema.

Respecto a esto, el pasado lunes, el exministro de Hacienda de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, se refirió a la denuncia que realizó el viernes el actual jefe de la cartera.

“Todos entendemos que comprometido es aquello que figura en una ley de presupuestos que pasó por el proceso democrático y fue validado. Lo que está comprometido no son los US$ 5.500 millones, esas son presiones adicionales que estiman que van a ocurrir por una tendencia a aumento de cobertura”, explicó el exsecretario de Estado en radio Duna.

En relación a esto, Eyzaguirre aseguró no entender hacia dónde van los dichos de Larraín, y señaló que “si tiramos cifras, durante el gobierno de Sebastían Piñera 1, el gasto se subejecutó en 8 mil millones de dólares menos. Si uno hace las sumas y restas tienen de más para pagar los US$ 5.500 millones y quedan con vuelto”.

Por último, acotó que “estoy dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar”.