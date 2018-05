Actualidad Diputados acuden a Contraloría por nombramiento de Benavides en Codelco y oficialismo defiende designación A juicio de las bancadas PC y PS, la designación vulnera la ley al no cumplir con los requisitos para el cargo por su condena en el caso de colusión de las farmacias. Las bancadas de la Democracia Cristiana (DC) y Partido Socialista (PS) solicitaron esta mañana a la Contraloría General de la República que se pronuncie sobre la legalidad de la designación de Juan Benavides en la presidencia del directorio de Codelco. A juicio de los requirentes, el nombramiento vulneraría la ley en orden a los requisitos exigidos para ocupar tal cargo, aludiendo tanto a un conflicto ético como a uno de negligencia en el cumplimiento del cargo, dado su rol como director de Farmacias Ahumada cuando se le multó por la colusión de las farmacias. Según el documento presentado por la DC, "el Sr. Benavides Feliú fue sancionado en su calidad de director de Farmacias Ahumadas S.A., por infringir la Ley N° 18.046 respecto de su deber de información y diligencia debida que debió asumir durante la investigación en el caso "colusión de las farmacias". Por lo tanto, "el nombramiento efectuado por el señor Presidente de la República que recae sobre el señor Juan Benavides Feliú, para desempeñarse en calidad de presidente del Directorio de CODELCO, vulnera la normativa dispuesta y contenida especialmente en el artículo 8°A del Decreto Ley N° 1350 de 1976, que crea la Corporación Nacional del Cobre, en relación a los requisitos exigidos para el cargo". En este sentido, el diputado Raúl Soto argumentó que esta presentación se debe a que "la propia Ley de Codelco señala que los directores y presidentes de la cuprífera tiene que tener antecedentes comerciales intachables" y "en este caso Juan Benavides, al haber sido condenado en el caso FASA en el año 2010 por la superintendencia y ratificado por la Corte Suprema al pago de una multa (300 UF) creemos que no tiene antecedentes comerciales intachables". Al respecto, el diputado Gabriel Silber se explayó en cuanto a que "no sólo creemos que se ha vulnerado la ley, sino que Contraloría va a echar pié atrás respecto de este nombramiento, pero también señalar si uno ve el comportamiento del señor Benavides, él se excusa que no sabía lo que ocurría al interior de la empresa de la cual era director" y añadió que "justamente lo que se le reprocha es que él estaba en perfecto conocimiento, tanto de antecedentes públicos como privados de lo que se fraguaba al interior de dicha empresa que sí reconoció públicamente el escándalo de la colusión de las farmacias". Lo propio hicieron los diputados solicialistas Manuel Monsalve y Leonardo Soto quienes atribuyeron a la presentación similares argumentos, refiriéndose además a que Benavides no informó un conflicto de interés cuando "al mismo tiempo que ejerció el cargo de director de FASA, fue gerente corporativo de Grupo Falabella que bajo su mando, suscribió acuerdos comerciales y de información con Farmacias Cruz Verde". "Constituye un hecho histórico sin precedentes que el Presidente de la República designe como Presidente de la empresa más importante del país a alguien que no ha sido capaz de cumplir con los deberes y responsabilidades de los directores de las sociedades anónimas abiertas", finaliza el escrito. El oficialismo defiende nombramiento El gobierno, a través de la ministra secretaria general de gobierno, Cecilia Pérez, defendió el nombramiento y descartó que no cumpla con los requisitos. "Es un hombre que cumple con todas las credenciales profesionales para poder liderar a -tal vez- la empresa más importante del país, por lo que ello significa, Codelco y la minería del cobre, y en se sentido creemos que Benavides va a hacer una muy buena gestión", dijo la secretaria de Estado. En tanto, el senador de Renovación Nacional (RN), Andrés Allamand, acusó que "la oposición está con el reflejo condicionado y parte corriendo ante cualquier nombramiento a la Contraloría, es una guerrilla política, pero le puedo decir que esta nominación cumple con todos los requisitos para ser un nombramiento válido". En tanto el presidente de Evópoli, Hernán Larraín Matte, sostuvo que "la oposición va a contraloría por el nombramiento de Codelco, pero para nosotros es una designación que cumple con todos los requisitos". Noticias Relacionadas Actualidad Larraín tras nueva reunión con Piñera: "No estamos planteando una reforma a la reforma tributaria" Actualidad Ahora en DF: Hacienda se refiere a una “simplificación y modernización del sistema tributario” Actualidad Ahora en DF: Gobierno defiende designación de Benavides en Codelco

