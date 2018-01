Diputados DC se restan de negociación por mesa tras rechazo de PS y PC a Zaldívar

Congreso

Desde el Frente Amplio dijeron que la Democracia Cristiana buscaba una excusa para negociar con la derecha.

La nominación del presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), para integrar el Consejo Resolutivo de Asignaciones Parlamentarias por los próximos cuatro años y su posterior ratificación por ambas cámaras tuvo consecuencias políticas inesperadas para la Nueva Mayoría.

La más evidente fue el anuncio de la bancada de Diputados de la DC de que suspendía las negociaciones por la mesa de la Corporación, las que no descartan retomar en marzo y hasta conversar con Chile Vamos.

Es que pese a que el nombre del legislador fue ratificado por 80 votos a favor, 26 en contra y 8 abstenciones por la Sala de la Cámara, el rechazo que provocó su designación en sectores del oficialismo, puntualmente del PS y el PC, abrió un nuevo flanco de tensión en el conglomerado.

Aunque el martes la bancada de diputados no le había dado ninguna importancia a la nominación de Zaldívar, ayer miércoles el escenario había cambiado drásticamente. De hecho, muy temprano, el subjefe de los legisladores falangistas y uno de los negociadores de las presidencias de la mesa de la Corporación, Gabriel Silber, había notificado a sus pares del PS, PC y Frente Amplio –a través de Giorgio Jackson- que de no dársele luz verde al nombre del senador, la DC se restaría de las negociaciones por la mesa, ya que se produciría un incumplimiento del compromiso adoptado en la Comisión Bicameral que visó la nómina con los cinco nombres –además de Zaldívar, fueron ratificados José Antonio Gómez (PR), Alfonso Vargas (RN), Enrique Marshall (PPD) y Arturo Irarrázabal-.

Desde la DC incluso especificaron que la ratificación del nombre debía ser por unanimidad, ya que para el acuerdo de la Comisión Bicameral están representados todos los partidos, salvo el Frente Amplio. Estos últimos argumentaron que su objeción no sólo era al nombre de Zaldívar, sino a la fórmula en que se había acordado los nombres. Lo propio esgrimieron desde el PS y el PC.

Chantaje

El diputado Juan Luis Castro (PS) señaló que "no es posible que se definan de antemano, en una condición cerrada, nombres cuyos criterios, salarios, tiempos de duración y fiscalización, que es muy importante en el Congreso, sea hecha incluso por personas que son incumbentes" y aclaró que el PS no ejerció derecho a veto sobre nadie, "hemos cuestionado el procedimiento". Castro criticó al jefe de la bancada de la DC, Roberto León, quien en su intervención en la Sala advirtió que el rechazo a Zaldívar ponía en riesgo el acuerdo de gobernabilidad de la Cámara, aludiendo a la negociación por la mesa de la Corporación.

Castro dijo que "es inaceptable, no corresponde que en democracia haya sectores políticos que estén cifrando en una persona un veto que jamás ha existido de nuestra parte", ya que el PS rechazó todos los nombres por el procedimiento con que fueron nominados.

El aludido lamentó los dichos de Castro, señalando que "hablar con franqueza dista mucho de ser un chantaje". Acto seguido notificó que "la bancada de diputados de la Democracia Cristiana ha decidido suspender toda conversación para avanzar en los acuerdos de conformación de mesas y comisiones".

Pero la actitud asumida por la DC generó además suspicacias entre sus socios y el FA, las que develó el diputado Vlado Mirosevic (PL) quien planteó que la actitud de la DC es irresponsable y "me suena a excusa, a que realmente lo que quieren es entregarle a Sebastián Piñera y a Chile Vamos la presidencia de la Cámara y así hacia abajo las comisiones". Ello, porque durante la negociación quedó de manifiesto que tanto el falangismo como los radicales estaban disponibles para conversar con la derecha. Mirosevic añadió que "no logro entender que la DC quiera inmolarse por Andrés Zaldívar, me suena raro" y que "hoy día encuentra la excusa perfecta" para entregarle a la oposición la institucionalidad de la Cámara.

Así algunos dirigentes falangistas aseguraban que la drástica decisión de la bancada podría reproducirse en el Senado, lo que explicaría la presencia del senador socialista Carlos Montes –cuyo nombre suena para presidir el Senado- a la hora de la votación. Adicionalmente, el ex DC René Saffirio anunció que tratará de concurrir al TC para que revierta la definición.

Senador consideró injusto el debate por la nominación: "Voy a aceptar la designación"

El presidente del Senado, Andrés Zaldívar, insistió ayer en que él no ha perseguido el cargo sino que aceptó la nominación porque fueron sus pares de la Corporación quienes se lo pidieron en forma unánime y que, aprobada la nominación en ambas cámaras, "voy a aceptar la designación, trataremos a trabajar y colaborar".

Eso sí calificó de "injusto" el debate producido en la Cámara en relación a su nominación, aunque aclaró que "en democracia uno tiene que estar abierto a recibir tanto los apoyos como las críticas". Y señaló que la DC "no tiene por qué vincular su tema político con mi persona". Pero agradeció que la bancada DC haya defendido su nombre como tema de partido.

Y ante una eventual negociación entre la DC y Chile Vamos por la mesa de la Cámara, Zaldívar le restó dramatismo al hecho, recordando que "no será la primera vez que se hace un acuerdo de tipo administrativo entre fuerzas políticas" diferentes. Y descartó que la decisión de los diputados sea vinculante con la del Senado.