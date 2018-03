Diputados del PH evaluarán acusación contra Bachelet

Actualidad

En la oposición descartan que la idea tenga respaldo.

La polémica que generó el hecho de que el exministro de justicia, Jaime Campos, no firmara el decreto de cierre del penal Punta Peuco ha seguido escalando y, esta vez, los diputados del Partido Humanista Pamela Jiles y Tomás Hirsch acusaron ayer que “se ha traicionado la fe pública” y anunciaron que están evaluando una eventual acusación constitucional en contra de la expresidenta Michelle Bachelet.

“Nosotros consideramos que son de tal gravedad los hechos respecto del no cierre de Punta Peuco, que estamos estudiando la posibilidad de una acusación constitucional contra el ministro Campos, aunque realmente nos parece que lo que correspondería, no sabemos aún si existen las herramientas concretas para hacerlo, es una acusación constitucional en contra de la única verdadera responsable del no cierre de Punta Peuco, que es la expresidenta de la República, Michelle Bachelet”, dijo Jiles.

La diputada argumentó que ya hace meses ella misma adelantó que había una “operación” del pasado gobierno para entregar el “secreto Valech” como “moneda de cambio” a las organizaciones de derechos humanos por no cerrar Punta Peuco, pues Bachelet habría tomado la decisión política de no cerrar el polémico penal.

En este contexto, acotó que poner al exministro Campos como responsable de lo sucedido constituiría “otra operación”.

Consultado sobre la eventual acusación, el jefe de la bancada de diputados de la DC, Matías Walker, señaló que si bien el tema no ha discutido el tema con sus pares, “me parece que es algo que no corresponde”. Aunque sí dijo que se debe aclarar lo que ocurrió con este tema y que en la DC preferirían que el penal se redestinara “a personas privadas de libertad con necesidades especiales, por ejemplo mujeres embarazadas condenadas por microtráfico”.