Diputados denuncian al gobierno por recortar casi $ 4.000 millones al Sename y la Dipres lo aclara

La bancada socialista acusa a Piñera de tener un discurso contradictorio y la Dirección de Presupuesto afirmó que las medidas de austeridad resguardan los programas de infancia.

Agencia Uno

Continuando con su asonada fiscalizadora, la bancada de diputados del Partido Socialista denunció hoy la contradicción del gobierno de Sebastián Piñera, que mientras avanza con el discurso acerca de "los niños primero", en los hechos una semana antes de la Cuenta Pública y muy discretamente, Hacienda firmó un decreto que reduce en $ 3.922 millones al presupuesto 2018 aprobado para el Sename, pero fue rápidamente aclarado por la Dirección de Presupuestos (Dipres).

A través de un comunicado, la Dipres afirmó que las medidas de austeridad resguardan los programas de infancia a pesar que desde Teatinos 120 han dicho que los ajustes presupuestarios se implementarían de forma pareja para todas las instituciones del Estado.

"En el caso de los servicios enfocados en los niños, estas medidas de austeridad no afectarán ni las subvenciones ni el gasto per capita por niño. Adicionalmente, en el caso particular de programas del Servicio Nacional de Menores, su presupuesto se suplementará y fortalecerá con cargo a los recursos de libre disponibilidad con los que cuenta el presidente de la República", detallaron.

La denuncia

Fue el jefe de la bancada, diputado Manuel Monsalve, quien advirtió la contradicción entre el discurso del mandatario y los hechos que "terminan desmintiendo las palabras" y mostró el decreto de Hacienda, despachado a la Contraloría el día 25 de mayo, "donde se instruye una rebaja al presupuesto aprobado por el Congreso para el Sename".

Monsalve se explayó en que el texto da cuenta de que "se ordena una baja de 3 mil 922 millones de pesos para el servicio" y cuestionó quién tiene la razón, si "el presidente Piñera que hace menos de una semana dijo que los niños estaban primero en la fila y que había que priorizarlos o el ministro (Felipe) Larraín que firma un decreto para quitar recursos al Sename".

Para graficar la incoherencia de la situación, el diputado recordó que "el año pasado, justamente por la presión de los parlamentarios de la Nueva Mayoría y la derecha, se aumentó en 4 mil millones los recursos destinados a niños mal tratados y abusados que estaban en el Sename".

Sin embargo –añadió-, "hoy sin preguntar al Congreso, sin informar a la opinión pública, sin informar a la Comisión de Infancia instaurada por el propio gobierno se hace este importante recorte. Nosotros nos preguntamos si esta es una decisión que toma el ministro de Hacienda sin preguntar al Presidente de la República, porque contradice todo lo dicho por el señor Piñera" y espera que la medida se revierta prontamente.

Mientras que el diputado Juna Santana advirtió que "vamos usar todas las herramientas que tenemos en el Congreso para defender las platas que fueron aprobadas" y emplazó al Ejecutivo a responder públicamente por lo sucedido.