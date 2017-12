Directiva DC sale al paso de dichos de Aylwin y ratifica que el partido es oposición a Piñera

Actualidad

A través de una declaración pública, la mesa advirtió que “nuestro lugar es en la oposición al presidente de derecha electo” y que los militantes que no estén de acuerdo deben “tomar el camino que su recto sentir les indique”.

La directiva de la Democracia Cristiana (DC) le mandó un ultimátum a la exdiputada Mariana Aylwin a raíz de su confesión respecto de que se siente “más identificada con las posturas de Chile Vamos que con las de la Nueva Mayoría y con una alianza con Chile Vamos que con la Nueva Mayoría y el Frente Amplio”. A través de una declaración pública, la mesa DC advirtió que “si algún camarada estima que las definiciones que nos rigen no corresponden debe sincerar su posición y someterse a la democracia interna o tomar el camino que su recto sentir le indique”.

El texto también reafirma que “nuestro lugar es en la oposición al presidente de derecha electo”.

Y si bien entre la disidencia hay un acuerdo explícito de no salir a responder a “sus provocaciones”, esta vez el diputado Víctor Torres -quien en su momento disputó la presidencia de la DC con Carolina Goic- no pudo eludir las preguntas y señaló: “Llevamos un año, por lo menos algunos miembros de la Democracia Cristiana, denunciando que al menos existe un grupo de militantes que por acción u omisión han tratado de favorecer o, por lo menos, coincidir con la derecha, respecto de distintos temas”.

Añadió que este grupo al que alude ha estado “tratando de conducir a la DC hacia algún tipo de alianza con Chile Vamos”. Sin embargo, recordó que la Junta Nacional de los días 27 y 28 de enero deberá tomar una definición acerca del domicilio político de la colectividad y, también, establecer la política de alianzas del partido. Por lo tanto “hoy Mariana Aylwin no está hablando a nombre del partido y está completamente fuera de la institucionalidad”.

El parlamentario señaló también que si Aylwin o cualquier otro militante se siente más cercano a Chile Vamos debería renunciar al partido e integrarse a las filas de la coalición de derecha.

Mientras, a través de su cuenta de Twitter una de las vicepresidentas de la DC, Cristina Orellana, instó a los suyos a que, “porfa, no hagamos ni demos más para que los medios escriban. Si alguien quiere estar en Chile Vamos está en todo su derecho. Nosotros PDC Chile estaremos en Alameda 1460 desde donde seremos una oposición dialogante, constructiva, con propuesta y con aporte para Chile”.

La excandidata DC, Carolina Goic, dijo: “Creo que hay ahí una definición política más bien, y que probablemente ella o el sector de que ella lidera tiene que tomar”.

Y si bien pocos querían hablar del tema en público, en privado ya se tejen muchas teorías respecto a las razones de Aylwin para sus declaraciones y el momento elegido. Un representante de la DC especula que “quiere que la echen para poder pasarse a la derecha con el argumento de que el partido no quiso escuchar sus críticas; irse como víctima. Porque si se va por iniciativa propia, ella quedaría mal”. Además, recuerdan como una “señal” de lo que se venía el hecho de que la exdiputada no haya suscrito la carta que sus hermanos enviaron a El Mercurio el jueves 14 de diciembre, reiterando sus críticas a Sebastián Piñera por el uso de la imagen de su padre, el expresidente Patricio Aylwin en su franja.

Reacciones

En todo caso, comentarios hubo de todos lados. El presidente de la Cámara de Diputados, Fidel Espinoza (PS), señaló en su cuenta de Twitter: “No diga distinguida sra @maylwino que ahora se siente identificada con propuestas de Chile Vamos. Durante largo tiempo ud se “derechizó”, tratando de llevar a su partido hacia la derecha. Yo confío en el alma de la centroizquierda de la mayoría de los DC de Chile”.

Mientras, la exvocera de Piñera, Cecilia Pérez, dijo que a Aylwin "la representan hoy día el programa de gobierno, la seriedad de las propuestas de país y, sobre todo, la actitud de poder trabajar y contar con todos".

Aunque sobre la participación de la ex diputada en el gobierno de Piñera, aclaró que "uno no puede darle una interpretación que ella misma no le ha dado".

Resultado del TS no saldrá antes de enero

En medio de la polémica interna que provocaron los dichos de Mariana Aylwin, se reunió el Tribunal Supremo para comenzar a estudiar las solicitudes de expulsión presentadas por distintos grupos de militantes en contra de figuras del partido, como el expresidente Eduardo Frei, el diputado Ricardo Rincón y la propia hija del expresidente Patricio Aylwin, en el marco de supuestas infracciones a decisiones asumidas por distintos órganos de la Democracia Cristiana en el contexto de las elecciones presidenciales y parlamentarias.

En todo caso, fuentes que han seguido este proceso señalan que respecto de los casos de Frei y Aylwin lo más que podría suceder es que se los amoneste por escrito, ya que no tendrían precedentes. Sin embargo, este proceso tampoco será rápido, ya que según comentan fuentes del TS, se deberían comenzar a ver los casos por orden de presentación y el primer denunciado habría sido el diputado Ricardo Rincón. Pero nunca saldrá el resultado antes de enero.