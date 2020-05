Director del área de pacientes críticos de la ex Posta Central: “Nuestro enfoque es usar el ventilador mecánico 'in extremis', es decir, cuando es eso o la muerte"

Actualidad

Convencido de que ha habido un abuso en la utilización de ventilación mecánica a nivel mundial, el médico Alejandro Santander, asegura: "No importa lo que haga una autoridad siempre los que están cómodamente sentados en sus casas o en el parlamento no están satisfechos".

Al llegar a su casa, luego de una jornada de más de 12 horas, el doctor Alejandro Santander entra a su oficina a quitarse la ropa, dejarla en un bolsa y ducharse. Tras su rutina de desinfección, se instala a ver la serie Guerra Mundial en colores y jugar ajedrez online desde el celular. El médico es un fanático de la historia y decidió comenzar a ver esa serie por el símil que, según él, tiene la pandemia con la guerra. "Esto es una situación muy parecida", dice. "En la guerra, además de tener que estar preocupado de combatir y de la logística, debes preocuparte de que tus ciudadanos van a encontrar que actuaste mal".

-¿Por qué lo dice?

-Creo que no hay ninguna autoridad que no haga su mejor esfuerzo en conseguir los mejores resultados posibles. Sin embargo, hay algo que es inevitable y es que no importa lo que haga una autoridad, en cualquier parte del mundo, siempre los que están cómodamente sentados en sus casas o en el parlamento no están satisfechos. Esto es como la guerra, es muy fácil ser general después de las batallas. Yo que trabajo con autoridades veo que están absolutamente comprometidos, que tienen un compromiso tan fuerte como el que tengo yo.

Hace 38 años, Santander postuló a un reemplazo en el servicio de urgencias de la Posta Central. De ahí pasó a residente de la UCI y en 2018 fue nombrado director del área de pacientes críticos. "La gente se enamora de la Posta Central", dice el médico de la U. de Chile "Así como hay unos que hacen deportes extremos, hay otros que buscan trabajos extremos y la Posta Central es un ejemplo de ello".

El estrés no es una sensación que el médico describe tener en su día a día. De hecho, asegura que si en algún momento lo sintiera "daría un paso al lado". Cada día, de lunes a domingo, se levanta alrededor de las seis de la mañana para llegar a las 7:30 a su trabajo, donde se pone una mascarilla Nº95, además de una pechera y guantes. Así dirige el área donde hoy trabajan 75 médicos por turno, además de enfermeros, TENS, kinesiólogos y especialistas. "Este sin duda es el mayor desafío de mi carrera. Lo noto por la cantidad de pacientes. En abril del año pasado teníamos 18 camas, en septiembre 34 camas y hoy tenemos 80. La meta que nos pone el Ministerio de Salud es que lleguemos a 200".

