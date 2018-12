Director del SII hace férrea defensa de proyecto de reforma tributaria

Actualidad

De haber operado en 2017, SII cree que boleta electrónica habría recaudado US$ 943 millones. Servicio no ve en cambios a norma antielusión límites a sus facultades.

La audiencia de ayer en la comisión de Hacienda de la Cámara, que analiza el proyecto de reforma tributaria, no era cualquiera. Parte importante de la suerte del proyecto del Ejecutivo recaía en la presentación del director del Servicio de Impuestos Internos (SII), Fernando Barraza, quien acudió a la instancia con la misión de responder las dudas de los legisladores en dos tópicos: quiénes se benefician por la reintegración del impuesto corporativo y el personal; y cómo se llega a la recaudación de US$ 1.100 millones por la implementación de la boleta electrónica obligatoria.

En el último punto, el ingeniero abrió un poco más las cifras y mostró lo que llevó al SII a alcanzar dichos montos. En primera instancia, la autoridad reveló que en base a las simulaciones del fiscalizador tributario, de estar operativa en el ejercicio 2017, la evasión del IVA se habría reducido en US$ 407 millones, mientras que el no pago del tributo a la renta habría caído en US$ 536 millones. De esta manera, la recaudación adicional para el Fisco el año pasado habría sido de US$ 943 millones en caso de operar el nuevo mecanismo.

Barraza aseguró que la proyección de la autoridad es “conservadora” y que asume que en el largo plazo la reducción en la evasión del IVA será de apenas 1,5 puntos, desde el 19,95% actual. De hecho, enfatiza que lo recaudado por el gravamen al consumo en el escenario de 2017 equivale a una reducción de 7,5% en lo evadido, que a la fecha asciende a casi US$ 5.396 millones.

El directivo reveló en la comisión que para llegar a esos cálculos se utilizaron tres estudios: uno propio sobre el impacto de la recaudación por el uso del voucher como comprobante tributario (2016), un estudio de la Universidad de Harvard que daba cuenta de que los mensajes disuasivos de la autoridad tributaria impactaba “inmediatamente” en el comportamiento de pago de los contribuyentes (2010); y otro estudio del SII de 2016 sobre el impacto en la evasión del IVA por el uso de boletas de MYPE a través del método de fiscalización de punto fijo (fiscalizaciones pre anunciadas).

“Nosotros requerimos un cambio estructural para seguir reduciendo la evasión del IVA luego de la implementación de la factura electrónica. Y ese punto de inflexión es la boleta electrónica”, dijo Barraza.

Respecto a los beneficiados con la integración, el directivo reveló que de los US$ 833 millones que le cuesta en régimen al Fisco, US$ 497 millones se destinan a contribuyentes locales de Global Complementario, de los cuales el 69% (US$ 342 millones) se destina a micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y el 31% (US$ 155 millones) a grandes empresas.

Eso sí, Barraza reconoció ante las consultas de los diputados que aún no es posible cuantificar aún a las personas de qué tramos de ingresos beneficia la medida: “Además, se puede dar la situación de que un socio de Mipyme también sea socio de una gran empresas”, agregó.

Aclaraciones a la defensoría

Más allá de los números, el director del SII lanzó una férrea defensa del proyecto “desde la mirada técnica”, recalcó, asegurando que la misión del servicio es interpretar y aplicar la normativa tributaria que defina la autoridad y apruebe el legislador.

En ese contexto, enfatizó que la propuesta no limita las facultades de fiscalización de la entidad ni implica cambios de fondo a la norma antielusión.

“No veo que el carácter preventivo de la norma antielusión cambie ni que se restrinjan las facultades de fiscalización del SII”, señaló, a la vez que recalcó que en el diseño del proyecto participaron 26 funcionarios del SII y todos los subdirectores.

Eso sí, la autoridad también puso sus propios temas sobre la mesa y señaló que ya conversó con la autoridad para “aclarar” en la redacción del proyecto que la Defensoría del Contribuyente (Dedecon) se nutrirá con traspasos voluntarios de funcionarios del SII y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA), quienes -dijo- deberán pasar por un proceso de postulación para engrosar la planta de la nueva entidad.

“También se podría precisar que el SII tendrá la exclusividad en la interpretación de las normas tributarias”, propuso Barraza.