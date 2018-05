Documento de reflexión interna del PPD hace dura crítica a cómo se hicieron las reformas de Bachelet

Actualidad

El texto plantea que el esfuerzo de hacer cambios importantes "no fue acompañado de una capacidad para hacer política, buscar acuerdos, diseñar adecuadamente, gestionar y comunicar mejor las reformas".

En el Consejo General de mañana, el último de la actual directiva encabezada por Gonzalo Navarrete, el PPD analizaría el documento de la Comisión Estratégica, dirigida por el exdiputado Víctor Barrueto, y que ya fue difundido entre los representantes y dirigentes del partido para socializarlo antes del cónclave.

Si bien el texto es parte de un proceso de reflexión interna que culmina a fin de año con un Congreso Ideológico, en el consejo se dará cuenta de los avances y la visión, que militantes y dirigentes han aportado al debate, de lo que debe ser el PPD a futuro.

Así, casi al final de las 9 carillas y bajo el subtítulo de "La reinvención del PPD" se aborda la situación del partido y se le da más profundidad que sólo una derrota electoral como la que enfrentó en la pasada elección parlamentaria.

"El PPD se encuentra en una de las mayores encrucijadas de su historia, sus problemas no obedecen al mal resultado electoral reciente, sino a razones de más larga data", sostiene el documento y aclara que "de hecho, nuestro cuadro electoral más allá de la baja en la elección reciente de diputados, el PPD hoy día, tiene la bancada de senadores más grande junto a RN y al PS".

Respecto a lo que fue el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, el documento es lapidario, ya que si bien sostiene que se realizaron reformas que "significan efectivamente el salto que a Concertación no dio a tiempo para introducir transformaciones (...) que dan inicio a una efectiva transición de Chile al desarrollo", también lamenta que "este esfuerzo no fue acompañado de una capacidad para hacer política, buscar acuerdos, diseñar adecuadamente, gestionar y comunicar mejor las reformas, por lo que se fue perdiendo el respaldo mayoritario y se facilitó la acción de los poderes facticos más conservadores y retrógrados".



Y sobre este tema y la última elección presidencial, el texto concluye que "las causas de la derrota están antes que todo en "no hacer bien las cosas" y en "no hacer las cosas éticamente"" y añade que "por falta de conexión con la nueva sociedad no visualizamos la demanda por "seguridad ciudadana" y la valoración de los temas de crecimiento y empleo, al menos discursivamente. Déficits de campaña que con la dispersión de fuerzas del progresismo no proyectaron gobernanza".

