Economía de EEUU comienza 2021 con el pie derecho y crece 6,4% en el primer trimestre

Sin contar el histórico rebote julio a septiembre pasado, la actividad estadounidense tuvo su mejor desempeño desde 2003.

Al día siguiente de que el presidente Joe Biden declaró que Estados Unidos está “nuevamente en movimiento”, las cifras macroeconómicas le dan un espaldarazo a los primeros 100 días de su gestión.

El Producto Interno Bruto (PIB) del primer trimestre confirmó que entre enero y marzo la economía creció 6,4%, su mejor desempeño desde el tercer trimestre de 2003, sin considerar el rebote histórico de julio a septiembre del año pasado, de 33,4%.

Pese a que el dato es levemente inferior al repunte de 6,5% que había estimado el mercado, constituye un notorio avance desde el alza de 4,3% del cuarto trimestre de 2020. Hace un año, la mayor economía del mundo daba a conocer que entre enero y marzo la actividad había crecido solo 2,1% -con una recesión que comenzó formalmente en febrero-, y 2020 cerró con una contracción de 3,5% del PIB, la más severa desde la Segunda Guerra Mundial.

El masivo gasto de los consumidores fue un factor clave en el desempeño del período, pues el consumo personal -que representa el 68,2% de la economía- creció 10,7%, el segundo mayor repunte desde la década de 1960.

Este mayor gasto no es casualidad, sino que responde a grandes esfuerzos de las autoridades. A la rápida aplicación de las vacunas y a la mejora en los indicadores laborales, se suman las dos rondas de pagos de estímulo federal que ha entregado el gobierno, contenidas en billonarios paquetes de estímulo fiscal.

Además, según el Departamento del Comercio, la inversión no residencial aumentó 9,9%, mientras que la residencial logró crecer en 10,8% en los tres meses iniciales del año.

Ayer también se reportó, por tercera semana consecutiva, un mínimo de las solicitudes de subsidios por desempleo en pandemia, que cayeron a 553.000. Si al cierre de 2020 más de 22 millones de trabajadores estaban desempleados, 14 millones han logrado regresar a sus trabajos. Pero todavía habría cerca de 8,4 millones de personas menos trabajando que antes del Covid.

Si bien el panorama es alentador, la Oficina de Investigación Económica no ha decretado el fin de la recesión, algo que ocurrirá cuando el PIB en dólares totales supere el peak anterior. Pero ese momento podría estar cerca, pues el valor ajustado a la inflación de los bienes y servicios producidos en EEUU subió a US$ 19,09 billones, acercándose a los US$ 19,3 billones previos a la pandemia.