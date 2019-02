Economistas celebran nuevo impulso a autonomía del INE y ponen mirada en futuro consejo

Actualidad

Expertos defienden relevancia del proyecto como un elemento que ayudará a terminar con la discusión sobre la validez de las cifras que reporta el organismo.

Fue a fines de enero pasado cuando la jefa de asesores del Ministerio de Economía, Michelle Labbé, hizo el primer apronte. En una sesión de la Comisión de Hacienda del Senado, donde exponía el director del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), Guillermo Pattillo, la execonomista jefe de Econsult sorprendió al anunciar que el Gobierno retomaría la tramitación del proyecto que crea un nuevo sistema estadístico y entrega mayor independencia al INE.

Y este fin de semana, el jefe de la cartera, José Ramó Valente, explicó en El Mercurio que el camino será el de ajustes a la iniciativa que ya está en segundo trámite legislativo. “Decidimos presentar indicaciones al proyecto que está en el Congreso, buscando robustecer aún más la autonomía del INE”, sostuvo.

El proyecto de ley ingresado en 2015 al Congreso, es decir, durante la administración Bachelet, contempla sumar a la dirección del servicio un Consejo Estadístico Nacional de cinco miembros propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado, quienes estarán seis años en el cargo. Dicha instancia funcionará a medio tiempo, y aprobará entre otras cosas, la estrategia estadística que definirá el Plan Nacional de Recopilación que proponga el Director en ejercicio, quien será nombardo por el Mandatario, tras la propuesta de la misma instancia previo concurso por el Sistema de Alta Dirección Pública (ADP).

Al director se aplicarán las normas del ADP, con lo que su cargo durará tres años con dos renovación posibles y para su remoción se seguirpa el modelo con el que cuenta la Fiscalía Nacional Económica.

Respaldo técnico

La decisión de Valente fue celebrada por expertos. David Bravo, economista y director del Centro de Encuestas y Estudios Longitudinales UC, elogió la determinación de tomar como base el proyecto enviado por la administración Bachelet, ya que “era la mejor opción”.

A su juicio, “si el gobierno quiere mostrar una voluntad de avanzar, debe tener también una voluntad de acuerdo y pararse sobre el proyecto de la administración anterior, creo que es una buena idea”.

A su juicio, “no me parece necesario que se piense en una autonomía tipo Banco Central”, ya que lo relevante pasa para él por poner más recursos técnicos y económicos, lo que sí se debe mejorar en el proyecto.

La exdirectora del organismo, Ximena Clark, alertó que “ya se perdió un año en que podría haber avanzado el proyecto”, el que recuerda, forma parte de los compromisos de Chile para ingresar a la OCDE.

Sin embargo, remarca que la iniciativa “tuvo mucho apoyo transversal”, lo que podría ayudar a definir también el tipo de autonomía que se buscará para la entidad.

“Hay que partir definiendo si la autonomía será netamente constitucional o si tendrá que ver con cómo se elige al consejo y su futuro gobierno corporativo. Eso lo tiene que hacer el propio Gobierno”, lanza.

El director del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile, Fabián Duarte, afirma que la decisión que ayudará a “terminar con la discusión sobre la validez de las cifras”.

Además, resplada la decisión de retomar la iniciativa ya que “es un proyecto sólido, estudiado y trabajado, así que partir desde esa base me parece muy sensato”.

Sobre el modelo de autonomía que debiera adoptar, Duarte sostiene que a nivel personal prefiere algo similar a la CMF “pero por un tema de presupuesto” más que de gobierno corporativo.

Cómo funciona el sistema danés, el modelo que mira Economía

Uno de los modelos que el Ministerio de Economía estudia de cerca para definir los cambios al INE es el caso danés. El Statitics Denmark (SD) es el organismo de Dinamarca que produce estadísticas tanto de desempleo como de balanza comercial, cifras que en el caso chileno producen por separado el Banco Central y el INE.

El avanzado modelo se explica en gran parte por la amplia integración que hace con los registros administrativos, ya que la ley obliga al organismo a recopilar, estandarizar y dar acceso a información cruzada en distintas dimensiones, tanto legisladores como investigadores y economistas.

Su nivel de desarrollo es tal que desde 1981, dicha nación escandinava no realiza censos como el chileno, sino que se basa únicamente en los datos administrativos locales. De hecho, el banco de datos presenta algunas cifras desde 1787 y la mayoría de los datos se pueden cruzar desde 1960.

Este modelo también ha sido respaldado por actores del circuito estadístico local, como gerente de la División de Política Monetaria del Banco Central, Elías Albagli, quien dijo el año pasado, en entrevista con Diario Financiero, que el SD era el "campeón mundial indiscutido".

Para Ximena Clark, dicho modelo supone "un trabajo de largo aliento" porque el desafío estadístico no se define con un solo proyecto de ley.

En tanto, Fabián Duarte destacó la necesidad de no quedarse solo con un modelo. "Es importante mirar en otros lugares y tomar lo mejor de cada uno de ellos", señaló.