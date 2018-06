Educación: Piñera anuncia Sistema Único de Crédito sin intervención de la banca privada

Actualidad

El mecanismo contará con una tasa de interés del 2% anual, y la cuota a pagar nunca excederá el 10% de los ingresos del trabajador.

Uno de los espectos que destacó en el discurso de la cuenta pública del Presidente Sebastián Piñera estuvo relacionado con la educación y su financiamiento.

En ese sentido, el mandatario anunció que en los próximos días el Ejecutivo enviará al congreso un proyecto de ley que crea un nuevo Sistema Único de Créditos.

Según Piñera, la nueva modalidad, que sustituirá al actual Crédito con Aval del Estado (CAE) y al Fondo Solidario de Crédito Universitario, será más justa y solidaria para los estudiantes de instituciones acreditadas de Educación Superior.

El sistema será administrado por el Estado, sin intervención de la banca privada, con una tasa de interés del 2% anual.

"Los estudiantes no pagarán mientras estudian y la cuota a pagar en ningún caso excederá el 10% de sus ingresos. De esta forma, si la persona no tiene ingresos simplemente no paga. La deuda comenzará a pagarse sólo cuando el alumno haya egresado y tenga ingresos, y cualquier remanente se condonará después de quince años de pago", señaló Piñera.

El proyecto también beneficiará a los actuales deudores morosos, cuya deuda impaga se agregará al final de las últimas cuotas del nuevo sistema.

"Este sistema, junto con la actual gratuidad en la educación, permitirá cumplir nuestro compromiso que ningún joven con voluntad y talento se quede fuera de la educación superior por falta de recursos, y que ninguna familia vea transformado el sueño de un hijo profesional en una pesadilla, por la pesada mochila de deudas del sistema antiguo".