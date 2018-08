El palo de Bachelet al gobierno: "He visto una economía debilucha"

Actualidad

"Hay gente que se esfuerza tremendamente y le va mal igual", dijo la expresidenta sobre las pensiones.

Caval, crecimiento, educación, Lula da Silva, Venezuela, Pensiones. La expresidenta Michelle Bachelet habló largo y tendido casi sin rehuir ningún tema en una larga entrevista con The Clinic.

Estos son algunos pasajes de la conversación que tuvo con el medio online

CAVAL

"Bueno, yo creo que siempre es doloroso cuando en gran medida, por razones políticas, la familia es afectada. No conozco el proceso así que no puedo saber, pero lo que sí sé es que hubo mucho objetivo político también".

¿MANTENER LAS AFP?

"Nosotros pensábamos que había que mantener, más allá de lo que hubiera que regular, cambiar o no sé qué (...) Cuando tú preguntabas si hay diferencias con la derecha, sí hay pues, porque este concepto de que el esfuerzo personal es lo único que logra el progreso de las personas no es cierto. Hay gente que se esfuerza tremendamente y le va mal igual".

EDUCACIÓN

"Me hubiera gustado que la economía fuera mejor y haber podido llegar a la gratuidad para un 100% durante mi gobierno, pero dada la economía que tuvimos llegamos a un 60%, lo que no es malo".

¿DEJÓ DE LADO EL CRECIMIENTO?

"Pero no es cierto que haya habido despreocupación. La cantidad de pega que hicimos para apoyar a las Pymes, por ejemplo. El cobre estuvo en su precio más bajo. Como ahora la economía no ha crecido a la velocidad prometida, resulta que la explicación que se da es que es mi culpa, todo supuestamente por las reformas, pero estas dos instancias calificadoras de riesgo internacionales (Moody's y Fitch), dicen: "No, señores. Esto no es así". La economía empezó a bajar, según Moody's en 2010 y según Fitch a partir de 2012".

LA ECONOMÍA NO SE ESTANCÓ

"La economía se ralentizó en el mundo, China dejó de comprarnos tanto cobre y el precio bajó. Puede ser que muchas de las reformas también hayan traído desconfianza para aquellos que sentían que tocaban sus intereses, por cierto, y que eso puede significar que algunos dejaran de invertir. Puede ser. Pero en la vida uno tiene que tomar opciones. Hicimos todo lo posible para que la economía pudiera seguir creciendo. Lo hizo a un ritmo más lento del que yo hubiera querido, pero siguió creciendo. No se estancó".

PALO PARA LARRAÍN

"(...) He visto mucho anuncio pero no los resultados prometidos. He visto una economía debilucha, que ha aumentado el desempleo. A lo mejor es injusto de mi parte hacer una evaluación definitiva a tan pocos meses, pero yo diría que ojalá todas las reformas que permiten que la gente esté en mejores condiciones sí continúen y su implementación vaya progresando en la medida que fueron pensadas. Ojalá no haya retroceso en ninguno de los avances".

APOYO A LULA

"Sí. Yo no me voy a pronunciar sobre el fondo: lo que nosotros dijimos es que si hay un proceso que es cuestionable y politizado, al punto que el propio Bernie Sanders y algunos miembros del Partido Demócrata (en Estados Unidos) han señalado que debiera haber tenido la posibilidad de revisar aquello. Eso es lo que yo firmo".