El viaje express de Michel Temer a Chile para firmar TLC junto a Piñera

Por la tarde de mañana miércoles, el presidente chileno será el encargado de cerrar el encuentro anual empresarial de ENADE 2018.

Un viaje de pocas horas a Chile realizará mañana miércoles el presidente de Brasil, Michel Temer, quien visitará Santiago para firmar en La Moneda junto al presidente, Sebastián Piñera, el Acuerdo de Libre Comercio Chile-Brasil.

El mandatario carioca llegará desde Brasilia para primero reunirse con el mandatario chileno en la sede de gobierno, luego firmar el TLC, realizar una declaración de prensa y asistir a un almuerzo en La Moneda.

Temer posteriormente se dirigirá directamente al aeropuerto para volver a Brasil y seguir con los preparativos para el cambio de mando cuando asuma Jair Bolsonaro el próximo 1 de enero de 2019, actividad a la que Piñera ya comprometió su asistencia.

Las conversaciones para un TLC partieron en marzo cuando ambos mandatarios se reunieron en Brasilia y se trata de un importante vínculo para nuestro país considerando que se trata de un mercado de 208 millones de habitantes, es el primer socio comercial de Chile en América Latina y el principal receptor de la inversión directa de Chile en el exterior.

Según cifras de cancillería entre enero y agosto de este año, el intercambio comercial fue de US$ 6.808 millones, aumentando en 21% en relación con el mismo período del 2017. Las exportaciones chilenas hacia Brasil totalizaron US$ 2.297 millones, 4,7% más que el año pasado. Mientras que las importaciones chilenas desde Brasil ascendieron a US$ 4.511 millones, 31% más. Brasil es muy importante para las pymes: el 10% de las pymes chilenas que exportan, registró envíos a Brasil durante 2017.

El acuerdo incluye disposiciones en facilitación de comercio, política de competencia, entrada temporal de personas, micro, pequeñas y medianas empresas (MiPyMES), buenas prácticas regulatorias, comercio electrónico, comercio de servicios, telecomunicaciones, comercio y género, comercio y medio ambiente, comercio y asuntos laborales, cooperación económico comercial. En materia regulatoria se destacan los capítulos de medidas sanitarias y fitosanitarias, así como el de obstáculos técnicos al comercio.

Cierre de ENADE

El presidente Piñera, además, es el encargado de cerrar Enade 2018, que este año tiene un mensaje de unidad en pos de más crecimiento y desarrollo para la próxima década.

"Donde hay concordia, hay victoria", es el tema y en el bloque que se inicia a las 16:30 denominado "nadie puede solo", el mandatario reforzará su mensaje de la importancia del dinamismo sostenido de largo plazo, la inversión, el capital humano, respeto al Estado de Derecho y reglas del juego claras, para motivar la inversión y atraer a empresas extranjeras.

En este bloque será acompañado por las intervenciones del presidente de la CPC, Alfonso Swett; y el presidente de Icare, Claudio Muñoz.