Elección marca récord de votantes y participación: Boric logra mayoría en 12 de las regiones del país

Actualidad

Se emitieron 8,4 millones de votos. Todas las regiones aumentaron el número de sufragios. El mejor registro de Gabriel Boric se logró -porcentualmente- en Atacama, con 65%. En Antofagasta subió fuertemente su apoyo, pese a que había sido el ícono del desempeño de Franco Parisi.

La elección que dejó a Gabriel Boric como Presidente electo de la República, marcó también un nuevo récord en participación, llegando a 55,6%, el mayor nivel del que se tenga registro con voto voluntario.

Además, se totalizaron casi 8,4 millones de votos. Respecto a los válidamente emitidos -sin nulos ni blancos- estos totalizaron 8,26 millones, un alza de 1,2 millones respecto de la primera vuelta y sin duda el registro más alto que se tenga entre los datos del Servicio Electoral.

Todas las regiones del país vieron crecer sus niveles de votantes, algo que fue la tónica de las imágenes que mostraban los canales de televisión durante el día, especialmente en la Metropolitana, lo que se combinó con los problemas que hubo por la planificación del funcionamiento del sistema de transportes.

La región que más aumentó su nivel de votación fue Ñuble (22,2%), seguida del Maule (21,6%) y O'Higgins (20,8%), aunque la mayoría tuvo variaciones importantes, como la Metropolitana (18,9%) o Coquimbo (19,4%).

El analista político Marco Moreno, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Central, explica que esta es la mayor participación que tenemos desde el retorno a la democracia, en especial desde que existe el voto voluntario.

Agrega que no hay una variable que explique el fenómeno, pero influyeron cosas como "que la campaña de Gabriel Boric se hizo en torno a lo que son los problemas de la gente", incluyendo la inmigración y la seguridad. "Fue una campaña sobre la gente", dijo.

Además, explica que la idea de cambio que se configuró con el plebiscito influyó en esta participación, porque "la gente pensó que la persona que podía interpretar esta demanda de cambio era Gabriel Boric. Esta elección se trató de eso, lo que es un factor poderoso de movilización".

"Esta es una elección épica, convocante, como lo fue el plebiscito de 1988 o del año pasado. De alguna manera esta elección tenía ese componente épico y la gente le dio la confianza a Boric, lo que explica la movilización", dice Moreno.

Finalmente, dice que un tercer factor relevante es que concurrieron otras fuerzas políticas distintas de Apruebo Dignidad, que sin ellas no se explicaría esta alza en la votación.

Victoria León, directora de public affairs de Pulso Ciudadano, comentó que "hemos visto un creciente interés por participar. Nuestros datos nos mostraban que la estimación de votante probable iba subiendo a medida que la elección se acercaba. Ello puede deberse a la mayor participación de las personas menores de 30 años. Si bien los datos aún no están disponibles, la estimación mostraba que más participación de este segmento implicaría un triunfo más holgado para Gabriel Boric, que fue lo que se vio ayer".

Patricio Gajardo, analista político, historiador y profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, explica que la alta participación fue por una campaña bien hecha que produjo una mística que se traduce en respaldo.

"Esto refleja que la participación no es resultado de si es o no obligatorio el voto, si no que de si hay una motivación por un propósito. La campaña de Boric fue bien hecha... es evidente que esos 10 puntos de diferencia sobre Kast son el resultado de que se sumó mucha gente que no había participado en la primera vuelta", dice.

Desempeño en regiones

Aunque a nivel país José Antonio Kast logró sumar solo 100 mil votos menos que la suma de los que en la primera vuelta obtuvo su candidatura más la de Sebastián Sichel y Franco Parisi, la clave del resultado estuvo en que Boric sacó 40% más que la suma de él, Yasna Provoste, Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés, equivalente a unos 1,4 millones de sufragios.

Además, logró una amplia ventaja en 12 de las 15 regiones del país, algo que fue sorpresivo porque se esperaba que sus mayorías se concentraran en lugares como Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y Magallanes.

Sin duda la noticia estuvo en Antofagasta, donde el candidato y su equipo habían concentrado el trabajo en estas semanas. Subió 200% su votación, totalizando 128 mil sufragios, anulando el efecto que podría haber tenido el apoyo que dio Franco Parisi a Kast en los últimos días.

En la primera vuelta, Parisi había sacado el primer lugar, con 68 mil votos en esa región. Kast tenía 42 mil. Ahora el republicano subió 86 mil, pero el representante de la izquiera superó los 128 mil votos.

Gajardo dice que lo que pasó en esa región fue una sorpresa y una decepción, porque Parisi -a su juicio- había hecho una buena campaña, muy centrada en su persona, pero no fue capaz de traspasar ese liderazgo a otro candidato, lo que de alguna manera abre dudas de cómo puede manejar esto, considerando que también hay un partido detrás.

Las cuatro regiones donde mejor desempeño tuvo el frenteamplista fueron Atacama, donde obtuvo 76 mil votos, equivalente a 65,5%; Coquimbo (199 mil votos y 63,3%); Metropolitana (2 millones, 60,3%), y Magallanes (47 mil, 61,3%).

A su vez, Kast logró sacar mayorías en Tarapacá (51,3%), Maule (51,1%), Ñuble (58,5%), Biobío (51,8%) y La Araucanía (60,1%).