Empresas de seguridad privada piden no ejecutar controles de temperatura por coronavirus en establecimientos

Actualidad

Ante solicitud de algunos clientes indican que “este procedimiento no dice relación con la protección física de seguridad para la que han sido contratados los servicios

La Asociación de Empresas de Seguridad Privada y de Transporte de Valores (ASEVA) y la Asociación Chilena de Empresas de Alarmas y Seguridad (ACHEA) mediante una declaración pública manifestaron su rechazo a la posibilidad de realizar controles de temperatura u otras acciones similares para detectar el coronavirus como lo han solicitado algunos de sus clientes, señalando que no corresponden a sus funciones.

Señalan que "si bien está en nuestra naturaleza ayudar y colaborar con la sociedad, algunos clientes han solicitado a los colaboradores de nuestras empresas asociadas que ejecuten procedimientos de control de temperatura al ingreso de las personas a sus instalaciones".

Afirman que "este procedimiento no dice relación con la protección física de seguridad para la que han sido contratados los servicios; aún más, el personal de seguridad se expone a serios riesgos de contagio al no contar con los elementos sanitarios de seguridad adecuados a esa circunstancia, ni tener las competencias pertinentes para ejecutarlo. Por lo tanto, es una tarea que no podrá seguir siendo ejecutada".

Indican que "la emergencia sanitaria que nos afecta nos pone nuevamente a prueba para superar todas las dificultades que esta pandemia genera, y seguir siendo capaces de cumplir con nuestros clientes de la forma más eficiente".

Sostienen que "todas las empresas de seguridad privada, como coadyuvantes de la seguridad pública hemos tenido desde el estallido social un permanente compromiso con nuestros clientes en la entrega de nuestros servicios preventivos de seguridad, tanto de personas como patrimonial; y en la situación actual, seguimos trabajando con la misma responsabilidad y colaboración con la sociedad para superar esta emergencia sanitaria".