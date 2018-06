Empresas públicas le entregan al Fisco casi el doble de recursos estatales que reciben

Actualidad

Codelco fue por lejos la compañía que mayores capitalizaciones y traspasos tuvo en el período. Metro, EFE, Enaer, Cotrisa y Correos no han traspasado dineros en el período.

A más tardar el 30 de septiembre de cada año, el gobierno debe presentar ante el Congreso la Ley de Presupuestos, proceso antecedido por intensas negociaciones con los respectivos ministerios para establecer un marco presupuestario que mezcle continuidad de las políticas con austeridad y eficiencia en el uso de los recursos.

Pero las reparticiones públicas no son las únicas que golpean la puerta de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres). Cada año las compañías en las que el Fisco tiene participación -en la mayoría de los casos en condición de controlador- requieren recursos para ejecutar sus planes de inversión y competir con las empresas del sector privado.

A cambio, el Fisco les hace una serie de solicitudes como mayor eficiencia y la promesa de devolverle -vía utilidades- al sector público los montos invertidos.

En los últimos siete años, la tendencia ha sido que los recursos que las compañías le devuelven al Fisco han sido considerablemente mayores a lo que el Estado ha invertido en ellas.

Así lo revela un estudio de la Dipres, que calcula que desde el 2011 las 33 empresas estatales han devuelto a las arcas públicas un total de US$ 18.431 millones (alrededor de $ 11 billones), mientras que los aportes del Fisco en el mismo período ascienden a US$ 10.867 millones (equivalente a aproximadamente $ 6,8 billones).

Los aportes que realiza el Estado a las compañías de su propiedad consideran diversos mecanismos, como aportes extraordinarios vía ley, capitalización de utilidades propias, subsidios, inversiones y servicio de la deuda.

Mientras que los traspasos desde las empresas al controlador se realizan a través de dos mecanismos principales: vía excedentes o pago de impuestos a la renta.

Codelco, la caja pagadora

La minera estatal es por lejos la compañía que más da y recibe en el período de estudio.

Desde 2011, el Estado ha traspasado recursos a la compañía por el equivalente a US$ 4.892 millones ($ 3 billones), mientras que los retiros realizados por parte del Fisco más que triplican esa cifra, llegando a US$ 15.300 millones ($ 9,6 billones).

Esto significa que la cuprífera explica alrededor del 50% de las inyecciones de dineros del Fisco a las compañías estatales, en circunstancias que representa alrededor del 83% de los retiros totales.

Otras empresas dinámicas en términos de capitalizaciones son Metro y la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE), que recibieron en total US$ 3.691 millones en el período, mientras que en el mismo período no le devolvieron recursos al Estado.

Otras compañías que no registraron transferencias de platas a las arcas públicas entre 2011 y 2017 fueron la Empresa Nacional de Aeronáutica (Enaer), Correos de Chile y Comercializadora de Trigo S.A. (Cotrisa).

TVN, por su parte, no entrega recursos fiscales desde los $ 351 millones del ejercicio 2014.

Dipres: políticas de austeridad no impactarán programas de niñez

La Dipres recalcó ayer que las medidas de austeridad no tocarán los recursos destinados a programas de infancia. Esto, en medio de las medidas de austeridad por US$ 4.600 millones que aplicará el gobierno en el período 2018-2021 y denuncias de parlamentarios PS de que se le recortarían casi $ 4 mil millones al presupuesto del Sename.

"Los ajustes presupuestarios se implementarían de forma pareja para todas las instituciones del Estado, sin afectar su funcionamiento, enfocados principalmente en reducción de viáticos, gastos en bienes y servicios de consumo -como publicidad y difusión; servicios de impresión y renovación de vehículos-, y horas extraordinarias, entre otros", dijo Dipres.

"En el caso de los servicios enfocados en los niños, estas medidas de austeridad no afectarán ni las subvenciones ni el gasto per capita por niño", dijo la autoridad.