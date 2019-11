Espina por informe de Amnistía: "Fuerzas Armadas tienen derecho a defenderse de imputación falsa"

Actualidad

El ministro de Defensa, Alberto Espina, señaló además que la declaración de los uniformados no constituye "una deliberación y tiene todo nuestro apoyo".

El ministro de Defensa, Alberto Espina, rechazó el informe entregado ayer por Amnistía Internacional, el que sostuvo que las fuerzas Armadas actuaron en forma deliberada intentando dañar a la población que protestaba en el marco del Estado de Emergencia que vivió el país en medio de las manifestaciones.

Espina, concurrió a La Moneda, donde señaló que "la declaración de prensa del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea es en respuesta a las afirmaciones de Amnistía Internacional. Debo señalar claramente que Amnistía, al decir que las Fuerzas Armadas están cometiendo ataques generalizados con la intención de dañar a la población que se manifiesta, es una afirmación grave y absolutamente falsa".

Señaló que "las FFAA salieron en virtud de Estado de Emergencia, exactamente para lo contrario, para proteger a los chilenos del vandalismo, saqueos y los atentados a sus personas y bienes; por eso lo que dice es falso, gravísimo y una imputación inaceptable, no tiene ningún fundamento o antecedente que la justifique".

Además, el secretario de Estado descartó que los uniformados estén vulnerando el principio de no deliberación que señala la Constitución. "El que puedan salir legítimamente rebatiendo hechos que son falsos está absolutamente dentro del marco de la ley y la Constitución, y por lo tanto, cuentan con nuestro total respaldo".

Puntualizó que "nuestras FFAA son instituciones profesionales, disciplinadas y no deliberantes, y sometidas a la autoridad civil como ha quedado demostrado en todos estos últimos años. Tuve conocimiento de esa declaración y me pareció que es correcto, porque no hay ningún juicio político que se emita, pero en todo Estado de Derecho democrático tiene pleno derecho a defenderse frente a una imputación para desacreditarlas, nadie puede pensar que eso afecta la no deliberación de las FFAA", concluyó.

Espina participó junto al Presidente Sebastián Piñera en un comité interministerial de Derechos Humanos en la sede de gobierno, que también integraron Interior, Justicia, Salud y representantes del INDH, la defensoría de la niñez y otros.