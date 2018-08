Estudio revela que 75% de los chilenos evalúa la reputación de una empresa en su decisión de compra

Actualidad

La medición fue realizada por Hill+Knowlton Strategies y GfK Adimark.

El Estudio de Reputación Corporativa (ERC, realizado por Hill & Knowlton Strategies y GfK Adimark, reveló que un 75% de los chilenos evalúa la reputación de una empresa en su decisión de compra.

De acuerdo al análisis, los puntos más importantes al momento de evaluar a las compañías serían la preocupación por el bienestar de sus trabajadores (67%), ofrecer productos de calidad (50%), dar buen trato a sus clientes (48%) y la preocupación por impactos negativos que su actividad pueda generar en el ambiente o la comunidad (32%).

Diego Fuentes, director general de Hill & Knowlton Strategies "debemos comprender que la reputación no es de la empresa; sino que es la valoración que los diferentes grupos de interés le atribuyen".

"El tener presente estos resultados en la toma de decisiones de ejecutivos y directorios hoy es fundamental, ya que los costos en esta nueva "era empresarial" son muy altos no solo para las empresas, sino también para la sociedad. El no cuidar la reputación es no cuidar nuestro país, generando un clima de desconfianza muy dañino y dándoles ventajas a países competidores" añadió Max Purcell, gerente general de GfK Adimark.

Según el estudio, un 45% de los chilenos considera que el conocer quién es el gerente o dueño de una empresa influye en la reputación de ésta, lo cual "plantea un gran desafío para los liderazgos en los atributos de honestidad y transparencia; ya que influye en cómo son valorados todo lo relacionado en el ámbito profesional pero también personal".