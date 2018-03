Ex fiscal Toledo se defiende tras ser nombrado notario: "No he visto caso Caval hace más de dos años"

Actualidad

Su designación -por parte del gobierno- en la notaría de San Fernando generó una ola de críticas, entre ellos de la Asociación de Fiscales y la reacción del próximo ministro de Justicia.

El fiscal Luis Toledo salió al paso de la ola de críticas que generó su designación -por parte del gobierno- como nuevo notario de San Fernando, ya que anteriormente estuvo a cargo del caso Caval, en el que está involucrado el hijo de la presidenta Michelle Bachelet.

En su defensa, el persecutor aclaró que aún no ha sido notificado de su nombramiento al cargo que postuló en enero de 2017 y, además, sacó a relucir su vasta experiencia, informa Cooperativa.

"Entiendo que ha generado algunos cuestionamientos de diverso orden. Lo que puedo decir con mucha claridad es que yo he servido al Ministerio Público por más de 18 años, que tengo una carrera que implica haber ejercido el cargo de fiscal desde los inicios de la reforma procesal en Temuco", sostuvo.

Añadió que "aquellos que cuestionan o quieren hacer algún caso que me tocó investigar personalmente, que aquel caso (Caval) que se quiere vincular yo no lo he visto hace más de dos años". Cabe recordar que el fiscal dejó el caso en 2016.

Pese a que el persecutor afirma que no ha sido notificado, el decreto supremo que establece a Toledo como notario de San Fernando ya fue ingresado a la Contraloría General de la República, la cual debe visarlo.

Tras el nombramiento, las reacciones no se hicieron esperar. Por una parte, la Asociación de Fiscales sostuvo que "el descrédito que ello importa para el Ministerio Público es irreparable e inadmisible".

Además, afirmaron que "urge cambiar los sistemas de nombramiento de diversas autoridades tanto fuera como dentro de nuestra institución". Y ante ello, el futuro ministro de Justicia, Hernán Larraín (UDI), indicó que deberá cambiarse el proceso de designación de los notarios para hacer el proceso más transparente.