Exconcejala de Limache condenada a 10 años por fraude al fisco presenta recurso ante la Suprema y denuncia trato desigual

La ex autoridad comunal busca invalidar la sentencia, denunciando que en casos más complejos, como el caso Penta, se han ofrecido salidas alternativas.

Este lunes, la ex concejala de Limache, Cynthia Marín, interpuso un recurso de queja ante la Corte Suprema contra la resolución de la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Valparaíso que rarificó la condena de 10 años y 1 día de cárcel dictada en su contra por el delito de fraude al fisco reiterado.

A través de su abogado defensor Juan Carlos Manríquez, la ex autoridad comunal busca invalidar la sentencia, denunciando, además, un trato desigual ante la ley pues, en casos más complejos –como lo son el denominado caso Penta- se han ofrecido salidas alternativas a un juicio oral y penas menores con beneficios, "sin hacer el esfuerzo que se ha hecho al perseguir a esta mujer".

Según explicó al respecto Manríquez, el documento interpuesto durante esta jornada "denuncia que al resolverse el recurso de nulidad presentado a su vez por esta defensa, la Corte de Apelaciones de Valparaíso subsidió la labor hecha por el Tribunal Oral en lo Penal de Quillota, reemplazando en los hechos una sentencia, introduciendo al fallar, elementos que no fueron propios de la discusión que se produjo ante ese Tribunal y desbalanceó la situación en la que encontraban las partes del mismo proceso, causándole un serio perjuicio procesal a la señora Marín, violando su igualdad ante la ley y ratificando una condena desproporcionada e injusta en contraposición a claras disposiciones legales".

Asimismo, el defensor aseveró que "estamos pidiendo a la Corte Suprema que dicte orden de no innovar y que, por tanto, suspenda todos los efectos de la sentencia dictada contra la señora Marín tanto en el tribunal de Quillota como en la Corte de Valparaíso".

"Entendemos que se ha incurrido en una falta o abuso de tal gravedad que ha violado la igualdad de armas, dejando a la señora Marín en un trato completamente desigualitario", insistió Juan Carlos Manríquez, enfatizando que "no tiene sustento alguno que el Ministerio Público se esfuerce en otros procesos de mayor envergadura pública, en hacer todos los esfuerzos para darles salidas alternativas en procedimientos abreviados en casos muchos más graves y en éste, no trepiden esfuerzos en tratar de encarcelar a una mujer con una pena desproporcionada e injusta".

El recurso de queja es la última instancia nacional que la ex concejala tiene para intentar revocar la sentencia y en caso de resultar desfavorable, será el primer paso para insistir en tribunales internacionales con el objetivo de que "el Estado Chileno respete los derechos procesales de los justiciables, que, a nuestro juicio, no han sido amparados del todo", según ha expresado su defensor.

Marín fue condenada a una pena de 10 años de cárcel efectiva luego de ser declarada culpable de fraude al fisco reiterado el pasado mes de abril.

Según ha sostenido su abogado defensor, al momento de los hechos que fundaron la acusación en su contra, su representada ya no era funcionaria pública, agregando –además- que con las pruebas rendidas no fue posible sostener que hubo dolo por parte de la ex autoridad comunal y ex jefa de gabinete de la Gobernación Provincial de Valparaíso durante el primer gobierno de Sebastián Piñera.