Exministro Valdés define postura ante debate por impuesto a las empresas: "El 27% es relativamente alto"

En Hablemos en Off de Radio Duna, el extitular de Hacienda se refirió a la situación fiscal de Chile y a la posibilidad de aumentar el IVA.

El exministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, comentó en radio Duna que "la discusión sobre impuesto a la empresa es muy meritoria" dado que el "27% es relativamente alto en comparación internacional".

Lo anterior, en medio del intenso despliegue que ha hecho el empresariado nacional para que el gobierno baje la carga tributaria a las compañías, aspecto que inicialmente descartó el ejecutivo dada la situación fiscal del país.

En el programa Hablemos en Off, el ex secretario de Estado además se refirió a este punto y señaló que "no es una buena idea subir el IVA a los bienes", porque considera que tenemos una tasa de relativamente alta lo que conlleva a una recaudación IVA muy alta en relación internacional. Haciendo referencia a que "ya le sacamos todo ese jugo, a ese limón".

En la misma línea, y como forma de aumentar el ingreso fiscal, Valdés recalcó que "tenemos una gran yaya", porque "los servicios en Chile no pagan IVA, los servicios en el mundo sí pagan IVA".

Valdés además comentó otro fenómeno en el país y es que "la clase media no paga impuesto a la renta" por distinta razones. Y esta "es la discusión más impopular que se pueda dar", que es ponerle carga tributaria. Pero -señaló-, en algún momento, "va a tener que verse".