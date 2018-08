Expertos valoran baja en la pobreza pero debaten sobre la desigualdad de ingresos

Actualidad

Economistas ven dificultad para medir impacto de políticas sociales en el indicador multidimensional en el corto plazo.

Como positivos calificaron diversos economistas la disminución de la pobreza, aunque centraron su debate en el alcance de las políticas sociales en indicadores multidimensionales y de distribución de los ingresos.

María Paz Arzola, coordinadora del progama social del Instituto Libertad y Desarrollo, destacó que la baja en pobreza por ingresos "es una tendencia que va desde siempre y eso es una primera buena noticia, pero si se mira la velocidad a la cual disminuyó, este ritmo se redujo y es inevitable no relacionarlo con el desempeño de la economía en los últimos años".

Si bien reconoció que el índice de Gini "se mantuvo en términos estadísticos, los otros indicadores sí muestran un aumento en desigualdad", destacando que el efecto de las políticas sociales logró contener la disgualdad en los indicadores que contemplan los subsidios que entrega el gobierno.

"Uno espera que al incorporar las transferencias monetarias del Estado, la desigualdad sea más baja que sin incorporarla. Sería muy preocupante que eso no ocurriera", remarcó.

David Bravo, director del Centro de Estudios Longitudinales UC -ente que estuvo a cargo de levantar los datos- concordó en lo significativo de reducir sistemáticamente la pobreza, ya que "es difícil encontrar otros países que muestren eso de manera tan sostenida".

Ante el factor multidimensional, sostuvo que su mantención "es probable que se deba a que todavía nuestras políticas no estén directamente orientadas a impactar ese indicador".

Aseguró que la mantención de la desigualdad por ingresos monetarios esconde dos tendencias sobre las políticas sociales: "Por un lado, mayor desigualdad en el mercado laboral, donde claramente aumenta la desigualdad, y se compensa con estos subsidios monetarios (...) pero no es lo único que hace la política social porque buena parte de ella no son subsidios, sino que son acceso a servicios que dan mayor igualdad, y no está contabilizada en estos indicadores".

Heidi Berner, exsubsecretaria del Ministerio de Desarrollo Social en la administración anterior, destacó lo "positivo" que el actual gobierno haya mantenido la forma "en que se venía midiendo la pobreza, porque durante el gobierno anterior hubo una importante actualización de metodología".

Dijo que la medición multidimensional incorpora elementos como la escolaridad, uno de los de mayor incidencia, y que "es un problema país que tenemos de más larga data, que tiene que ver con cómo nuestra población adulta no alcanzó los niveles de escolaridad".

A ello sumó factores como la informalidad laboral (que bajó desde 32,3% a 30,7%) y de habitabilidad de las viviendas, que se mantuvo estable.

Claudia Sanhueza , investigadora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social (COES), comentó que el contraste entre la baja en la pobreza multidimensional y la pobreza por ingresos revela "que lo que pasa a nivel cíclico en la economía no es lo que realmente hace cambiar" la situación de vulnerabilidad en un sentido más amplio, "sino que son las políticas sociales, que son de más difícil impacto".

Y agregó: "Llegamos a un punto en donde no podemos cambiar estos indicadores en el corto plazo y la mirada sobre desigualdad debe ser más de temas más estructurales".