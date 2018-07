Eyzaguirre choca otra vez con Larraín y recuerda el comentario del ministro cuando Moody´s subió la nota de Chile

Actualidad

"Desgraciadamente la historia no lo acompaña", afirmó el economista en radio Cooperativa.

Nicolás Eyzaguirre vs Felipe Larraín. Una vez más, el ex ministro de Hacienda y el actual titular de la cartera, amigos, colegas y ex compañero en Harvard, chocan por las cifras de la economía chilena.

Ahora fue por el recorte que aplicó Moody´s a la nota de la deuda soberana del país.

“Chile está pagando las consecuencias del deterioro fiscal y bajo crecimiento de los últimos cuatro años”, afirmó ayer el titular de Teatinos 120, en alusión directa al periodo de gobierno de Michelle Bachelet.

La respuesta de Eyzaguirre no se hizo esperar y en el programa El Primer café de radio Cooperativa, hizo sus descargos.

"Yo le sugeriría al ministro Larraín un poco más de prudencia en sus análisis. No en sus expresiones, pero sí en su análisis, porque desgraciadamente la historia no lo acompaña", fue uno de los disparos del hijo de Delfina Guzmán.

"Lo que hizo Moody's fue ponerse al día respecto de lo que habían hecho Standard & Poor's y Fitch", dijo el exsecretario de Estado, en referencia al recorte que aplicaron esas agencias hace un año.

En su análisis, el creador de la regla de superávit estructural (junto a Mario Marcel y Rodrigo Valdés), dijo que la clasificación de Chile es “análoga” a economías desarrolladas como Israel o Japón

“Tenemos acceso a créditos externos con toda fluidez. Por tanto no es motivo de alarma desde el punto de vista económico", dijo.

Adicionalmente, Eyzaguirre recordó que en la “misma exacta” época del primer gobierno de Sebastián Piñera, Moody´s subió el ráting de Chile ¿Y cuál fue el comentario de Larraín?

“Que eso mostraba claramente cómo el mundo confiaba en la capacidad de la nueva Administración de manejar la economía", comentó el economista.