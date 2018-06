Eyzaguirre: el gobierno no está preparado "intelectualmente" para enfrentar una guerra comercial

Actualidad

Explicó que la derecha es "muy ideológica en este país" y eso no les permite enfrentar esa situación.

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, criticó lo sesgado ideológicamente que es el gobierno de Sebastián Piñera y el conglomerado de derecha en general, lo que provocaría que "intelectualmente" no están preparados para enfrentar una guerra comercial.

"En esto tenemos que ser pragmáticos, a mí me asusta mucho cuando hay visiones demasiado ideológicas y creo que la derecha es muy ideológica en este país y que anda bien cuando hay viento a favor, pero cuando hay viento en contra topan con su ideología (...) entonces me temo que si hay guerra comercial, si la cuestión se comienza a poner más difícil, ellos no están equipados intelectualmente por su ceguera ideológica". dijo la exautoridad en radio Cooperativa.

En esa línea, el también economista criticó al ministro del Trabajo, Nicolás Eyzaguirre, luego de que responzabilizara a la reforma laboral del gobierno de Michelle Bachelet por el cierre de la planta de contenedores Maersk en San Antonio, que dejó a más de 1.200 desempleados.

"La ceguera ideológica se manifiesta en el tema de Maersk en que todos sabemos perfectamente que hubo una sobreoferta de contenedores en el mundo y esa es la razón que lleva a la empresa a cerrar y el ministro del Trabajo dice que esto es producto de la reforma laboral, o sea es mirar todo con anteojos ideológicos", afirmó.

"Entonces si no miran la realidad tal cual es, vamos a tener problemas", concluyó.

Con todo, el ministro aclaró que considera que tanto la reforma laboral como la tributaria tienen "muchas cosas perfectibles", pero criticó que la derecha y el gobierno piensen que son "los problemas centrales del crecimiento en Chile".