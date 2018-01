Eyzaguirre: No podemos aceptar que se nos manosee con ciertas innovaciones que podrían estar influenciadas

Actualidad

El ministro de Hacienda consideró que los efectos de esta manipulación son irreversibles, pero descartó que el país salga del Banco Mundial ya que sería una "sobrerreacción".

El ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, calificó como "muy serio" la polémica con el Banco Mundial, luego que el economista jefe de la entidad, Paul Romer, reconoció que se alteró el índice de competitividad y que se perjudicó a Chile.

"El Doing Business no tiene el impacto que tienen indicadores más duros (como las clasificaciones de riesgo) pero sí da luces de por dónde vendría el tema de inversión", afirmó el jefe de las Finanzas Públicas en conversación con Tele13 Radio.

Eyzaguirre también indicó que le parece "un poco sorpresiva" la forma en que se producen innovaciones y que sobre todo el timing "deja mucho que sear y hay mucho espacio de discrecionalidad sin capacidad de reaccionar".

Consultado sobre la participación de Felipe Larraín, ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, como asesor del Banco Mundial, fue claro en señalar que "tiene todo el derecho a asesorar a quien le parezca correcto, pero el problema de fondo es cuando las innovaciones del ranking están sujetas a discrecionalidad y esto es algo que debemos defender".

"No podemos aceptar que se nos manosee con ciertas innovaciones de las cuales no tenemos información a tiempo y no podíamos reaccionar y además podrían estar influenciadas", enfatizó.

"Lo que corresponde en ese caso (cuando cambian la forma de medir los indicadores), es un diálogo con las autoridades de los países, de lo contrario la sospecha de funcionalidad política queda abierta, tal como lo señala el señor Romer. Lo que pedimos como país es una investigación a fondo y que se revise este tema de la discrecionalidad. Esto es un tema serio", añadió.

El ministro también descartó un aprovechamiento político por parte del gobierno y explicó más bien lo que el Ejecutivo está realizando es defender los intereses de Chile, ya que "independiente de la interpretación política que se haga, se perjudicó a Chile".

"Lo que ha hecho este gobierno tiene que ver con la defensa de nuestros intereses nacionales (...) Quienes quieran hacer interpretaciones que las hagan, pero si el gobierno hubiera sido de un signo distinto y hubiera aparecido esto, ¿usted cree que no hubieran reaccionado inmediatamente defendiendo los intereses de Chile? Obviamente que sí", precisó.

Con todo, si bien Eyzaguirre consideró que los efectos de esta manipulación son irreversibles, descartó que el país salga del Banco Mundial ya que sería una "sobrerreacción".