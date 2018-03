Eyzaguirre responde a Valente: "Me parecen brutalmente irresponsable las declaraciones"

Actualidad

El exministro de Hacienda dijo que "el ministro Valente está mal informado porque habla de US$ 1.100 millones menos en la caja y eso es completamente falso".

El exministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, respondió esta mañana a las declaraciones que emitió ayer el actual titular de Economía, José Ramón Valente, quien aseguró que el gobierno de Bachelet "les mintió a los chilenos".

"Me parece un despropósito. La verdad de las cosas es que creo que estábamos todos contentos por la forma en que se había hecho la transición. Tuve múltiples reuniones con Felipe Larraín, fue muy cordial, también la instalación del nuevo gobierno fue consensuada, buscando acuerdos y ayer sale el ministro Valente haciendo estas acusaciones gravísimas", dijo Eyzaguirre en conversación con t13 radio.

El exsecretario de Estado también salió al paso luego que Valente afirmara que "la irresponsabilidad en el manejo de las cuentas fiscales del gobierno anterior fue brutal y le ha causado un daño importante a las finanzas públicas de este país".

Ante ello, el exsecretario de Estado fue tajante: "Lo que es brutalmente irresponsable es hacer estas declaraciones y afirmar que hay US$ 1.100 millones menos en la caja y eso no es así", aseguró.

Tras ello, aclaró que "el ministro Valente está mal informado porque habla de US$ 1.100 millones menos en la caja y eso es completamente falso. Aquí no ha habido ninguna revisión, como está implícito en sus palabras, del déficit efectivo ni de las deudas, entonces los chilenos pueden estar tranquilos, no hay menos plata".

Y precisó que "el déficit efectivo, la deuda informada no has sido revisados, eso continúa exactamente como era. Lo que fue efecto de una conversación es cuál es el nivel del déficit estructural, que es un concepto teórico y académico para el manejo de la política fiscal (...) pero esto no significa que seamos US$ 1.100 millones más pobres".

Con todo, le mandó un mensaje al jefe de la cartera de Economía. "Como esto es un tema de Hacienda y el espíritu del nuevo gobierno es de prudencia, si conversa bien con el ministro de Hacienda y conoce los detalles, posiblemente tenga otra impresión", dijo.