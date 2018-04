Eyzaguirre tras denuncia de Larraín: "Estoy dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar"

Actualidad

El exministro de Hacienda de Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, respondió a la denuncia que realizó el viernes el actual jefe de la cartera, Felipe Larraín, que aseguró que existen US$ US$ 5.566 millones en gastos comprometidos, los cuales no tienen financiamiento para el periodo 2018-2021.

"Todos entendemos que comprometido es aquello que figura en una ley de presupuestos que pasó por el proceso democrático y fue validado. Lo que está comprometido no son los US$ 5.500 millones, esas son presiones adicionales que estiman que van a ocurrir por una tendencia a aumento de cobertura", explicó el exsecretario de Estado en radio Duna.

Añadió que "en distintos servicios públicos hay constantes presiones para exceder los gastos legalmente autorizados (...) en salud, dado en que está en juego la vida humana, es histórico".

El exministro aseguró no entender a dónde van los dichos de Larraín, aunque señaló que "si tiramos cifras, durante el gobierno de Sebastían Piñera 1, el gasto se subejecutó en 8 mil millones de dólares menos. Si uno hace las sumas y restas tienen de más para pagar los US$ 5.500 millones y quedan con vuelto".

Además, Eyzaguirre habló directamente sobre su sucesor: "Larraín tiene un problema grande, ha prometido satisfacer una cantidad de presiones, ha dicho que bajará los impuestos y el déficit fiscal".

En tanto, sobre la posibilidad de que exista una acusación constitucional en su contra por negarse a acceder a la Comisión de Hacienda para explicar la situación, tal como lo solicitó el diputado Sergio Gahona , Eyzaguirre afirmó: "Estoy dispuesto a enfrentar lo que haya que enfrentar".