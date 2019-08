Eyzaguirre y proyecto tributario: "Es el más regresivo que ha sido aprobado, salvo la dictadura, durante los últimos cien años"

Actualidad

El otrora ministro señaló la iniciativa rebajaría el impuestos a los más ricos.

El exministro de Hacienda durante los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet, Nicolás Eyzaguirre, criticó duramente la reforma tributaria del gobierno que ayer fue aprobada en la Cámara de Diputados.

El otrora secretario de Estado señaló en Radio Cooperativa que la iniciativa del Ejecutivo es la "más regresiva de los últimos cien años".

"Yo creo que no me equivoco si afirmo que este proyecto es el más regresivo que ha sido aprobado, salvo la dictadura de Pinochet, durante los últimos cien años", dijo el exjefe de las finanzas públicas.

Agregó que "lo que tuvimos en Cámara de Diputados es una aprobación para una rebaja de los impuestos directos a los más ricos. Gravísimo".

Eyzaguirre argumentó que la forma en que se trató la integración reduciría el pago impuesto para los más ricos. "La forma en que se hizo significa que aquellos grandes empresarios, propietarios de acciones, que por ejemplo les tocaba pagar $ 200 millones cuando retiraban utilidades, ahora van a pagar $ 80 millones. Claro, el que pagaba $ 100.000 ahora va a pagar $ 40.000, pero en un caso estamos hablando de $ 120 millones y del otro de $ 60.000. Es por eso que la rebaja de los US$ 800 millones fluye de manera abrumadora a las personas de mayores ingresos", indicó.

"Ayer el gobierno ha logrado una victoria política mayúscula. No porque este proyecto sea pro inversión, que no lo es, no porque este proyecto vaya a reactivar la economía, que no lo hará, sino porque ha logrado meter una cuña dentro de la oposición, que es de factor de envergadura mayor", dijo.