Figuras políticas destacan legado de José Zalaquett

Este sábado, falleció el abogado José Zalaquett, destacado por su labor en materia de Derechos Humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet y su trabajo posterior, como en la Comisión Nacional Verdad y Reconciliación, instancia que elaboró el conocido Informe Rettig, el que detalló casos de violaciones a los DDHH entre 1973 y 1990.

Sus restos están siendo velados en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile -lugar en que impartía clases y de donde egresó en 1967-, mientras que su funeral está programado para este lunes a las 12 en el Parque del Recuerdo.

Tras darse a conocer la muerte del acádemico, varios personeros, tanto del mundo público como privado, reconocieron la trayectoria abogado.

Fue el caso del Presidente Sebastián Piñera, quien señaló que el fallecimiento del profesor es "una gran pérdida para su familia, para la causa de los Derechos Humanos y para Chile".

El diputado de Convergencia Social, Gabriel Boric, quien estudió Derecho en la Universidad de Chile, también lo recordó.

La acádemica de la Universidad Adolfo Ibáñez, Verónica Undurraga, destacó la influencia de Zalaquett en sus alumnos.

El director ejecutivo de la Asociación de Empresas Eléctricas y quien fuera su alumno, Rodrigo Castillo, también lo despidió.

Caminando por la calle San Ignacio, en la Habana, me entero de la muerte de mi profesor, José Zalaquette. Hace mucho que no me caían tantas lagrimas. Un abrazo y Descansa en Paz Pepe. Si existe algo como el cielo no se me ocurren puertas más anchas que las que te han recibido!