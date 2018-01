¿Fin del boom de los argentinos? Compras con tarjetas en Chile caen 7,8% en el cuarto trimestre de 2017

Actualidad

Acorde a la CNC, las adquisiciones de los transandinos con débito o crédito avanzaron 17% el año pasado, versus 49% en 2016 y 47% el año previo.

Comienza a desinflarse el boom del consumo de parte de argentinos en nuestro país.

Según un informe de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), las compras de extranjeros con tarjetas -tanto de débito como de crédito- crecieron apenas 2,1% en el último trimestre de 2017, su menor expansión del año.

El resultado está por debajo del alza de 10,3% alcanzada el tercer cuarto del año 2017, marcando el último trimestre el crecimiento más bajo del año, cuando los crecimientos fueron de menos a más. De esta forma, las compras de extranjeros con tarjeta cerraron el 2017 con un alza real de 12,2%, también por debajo del aumento de 19,7% registrado en 2016.

Este menor crecimiento se explica en gran medida por la desaceleración en la llegada de argentinos al país, y en el menor crecimiento de sus gastos, que fueron el motor de las compras con tarjeta extranjera en los últimos dos años.

Entre enero y noviembre de 2017, el ingreso de argentinos aumentó 17% versus el crecimiento de 49% el 2016 y 47% el 2015.

En cuanto al gasto con tarjeta (crédito y débito) de los trasandinos en nuestro país, las cuales representan un 38,7% de las compras de extranjeros con este medio de pago, el 2017 fueron de más a menos, terminando el cuarto trimestre con una caída anual de 7,8%, influido en parte por una alta base de comparación para cerrar el año con una alza de 21%, muy por debajo del aumento de 104% ocurrido el 2016.

Excluyendo la caída en los argentinos, el aumento del gasto con tarjeta por parte del resto de los extranjeros aumentó un 8%: resaltan los brasileros con un alza de 33% en el último cuarto del año.

Gasto total

Durante el cuarto trimestre de 2016 el gasto con tarjeta de los turistas extranjeros en Chile bordeó los US$ 682 millones, cerrando el segundo semestre con un gasto de US$ 1.782 millones y el año 2017 con US$3.131 millones. Dado que se estima que entre el 75% y el 80% del gasto se realizó con tarjeta, se proyecta un gasto total de extranjeros de US$ 4.050 millones.

Sobre las transacciones con tarjetas extranjeras en el cuarto trimestre de este año, sumaron cerca de 7,8 millones, aumentando un 11% si se compara con igual trimestre de 2016, cerrando el 2017 con cerca de 30,2 millones de transacciones, lo que corresponde a un alza de 25,2% respecto de 2016.

La compra promedio con tarjeta para el último cuarto del año 2017 alcanzó los US$ 87, experimentando un alza real de 1,7% con respecto a igual período de 2016.

Composición de las ventas

Las ventas con tarjeta extranjera se centran principalmente en el sector comercio, donde la categoría consumo/shopping ocupa un 39% de la torta y, junto a supermercados, que se lleva un 8%, representan el 47% de los gastos del trimestre. Hoteles concentra un 19% del gasto; Líneas Aéreas un 9%; seguido por Restaurantes y Operadores/Rent a car con un 8% y 7%, cada uno. Finalmente, Transporte, Entretención (cines y espectáculos) y Casinos, representan menos del 2% de las compras de extranjeros con tarjeta.