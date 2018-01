Fiscal Nacional tras renuncia de Gajardo y Norambuena: "El Ministerio Público es más que dos fiscales"

Actualidad

Jorge Abbott respaldó la decisión del fiscal Guerra de llegar a un acuerdo con Iván Moreira, uno de los motivos de la renuncia de los fiscales.

El fiscal nacional, Jorge Abbott, reaccionó a las sorpresivas renuncias de Pablo Norambuena y Carlos Gajardo, quienes acusaron desacuerdos con el curso que han tomado los casos Penta, Corpesca y SQM.

"Si los fiscales no están de acuerdo con las decisiones que toman quienes tienen la atribución legal para tomarla y se sienten incómodos dentro de la institución, me parece muy legítimo que ellos renuncien", dijo.



Añadió que las salidas no deberían alterar el funcionamiento de la entidad ya que "el Ministerio Público es más que dos fiscales".



Además, la autoridad respaldó la decisión del fiscal Manuel Guerra de llegar a acuerdo con el senador Iván Moreira, y que derivó en las renuncias de los fiscales mencionados.

"En el caso concreto de la decisión del fiscal Guerra en relación al senador Moreira, lo que ha hecho ha sido simplemente tomar un juicio de realidad frente a lo que puede significar a futuro el resultado de esa causa", expresó.