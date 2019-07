Actualidad

Los gravámenes a la renta pagados por las mineras se dispararon más de 60%, de la mano del mayor precio del cobre. Cabe recordar que la reforma tributaria aumentó de 25,5% a 27% el impuesto a las utilidades corporativas.

Un buen año en término de recaudación fiscal fue el 2018, de la mano del mayor crecimiento de la economía, el mayor precio del cobre y el aumento del impuesto a las empresas derivado de la reforma tributaria del gobierno anterior.

Así lo reveló el balance de la Operación Renta 2019 -con información comercial al ejercicio 2018- realizado por el Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Tesorería General de la República (TGR). En el período, los impuestos declarados por los contribuyentes aumentaron un 16,2% real respecto al ejercicio previo, totalizando US$ 16.411 millones. Esto implica una diferencia de US$ 2.284 millones versus la Operación Renta del año previo.

Acorde al balance del fiscalizador y recaudador tributario, el crecimiento vino de la mano de las declaraciones de impuesto de Primera Categoría a las empresas, que avanzaron 16,7% en el lapso a US$ 13.694 millones. Cabe recordar que el año pasado se incrementó desde 25,5% a 27% el tributo a las utilidades corporativas, en línea con el cronograma de la reforma tributaria del gobierno anterior.

En el desglose, lo declarado en impuestos de parte de las grandes mineras se disparó un 60,4%, totalizando US$ 1.540 millones. Esto, de la mano de una mayor precio del cobre, que el año pasado promedio US$ 2,98 la libra versus US$ 2,79 el 2017.

Lo declarado por otras empresas, en tanto, aumentó 12,8% a US$ 12.155 millones. El royalty minero declarado mostró un avance de 53,9% a US$ 348 millones en el lapso.

El Impuesto Global Complementario declarado -impuesto final que grava a los ingresos personales- mostró un avance de 5,3% el año pasado, ascendiendo a US$ 1.089 millones.

Según explicó el director del SII, Fernando Barraza, en conferencia de prensa con la tesorera general de la República, Ximena Hernández, el mayor número y monto de declaraciones de impuestos se explicó no solo por el alza del gravamen de Primera Categoría y el mayor precio del cobre, sino también por la actividad más dinámica de la economía, con un Producto Interno Bruto (PIB) que se expandió 4% el ejercicio pasado.

Declaraciones totales

En la Operación Renta, un total de 3,7 millones de contribuyentes presentaron su declaración de impuestos, un 2% más que el proceso del año previo. Del total, el 81,2% tuvo solicitud de devolución de impuestos, un 7,8% incluyó pago de impuestos y un 11% fueron calzadas (o sea, sin devolución ni pago de tributos).

Del total presentado, el 70% correspondió a personas, 25,4% a micro empresas, 3,8% a pequeñas empresas, 0,5% a medianas y 0,3% a grandes sociedades.

En el período, los contribuyentes solicitaron US$ 5.649 millones en devoluciones de impuestos, un 6% de incremento respecto al año previo. Los montos efectivamente pagados ascendieron a US$ 5.113 millones, un 17% más que el año anterior.