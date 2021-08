FMI concreta la mayor asignación de Derechos Especiales de Giro desde su creación

Actualidad

El Fondo Monetario Internacional (FMI), liderado por Kristalina Georgieva, realizó una asignación de Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$ 650.000 millones, los cuales son un activo que complementa a las reservas oficiales de los miembros.La liquidez adicional, la más grande desde la creación del FMI, tiene como objetivo reforzar la confianza internacional y fortalecer la resiliencia de la economía mundial, en el contexto de la pandemia. La asignación se hace de manera proporcional a la cuota mantenida en ese organismo internacional. En el caso de Chile (cuota de 0,37%), le fue asignado un monto de DEG 1.672 millones, equivalentes a US$ 2.371 millones, al tipo de cambio actual.A estos se suman los US$ 6.000 millones (2,1% del PIB) que ha comprado el Banco Central de Chile bajo el Programa de Reposición y Ampliación de Reservas Internacional este año.