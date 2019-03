Fondos de pensiones, leasing y rentas empresariales lideran millonarias exenciones tributarias

Actualidad

Para este año, por concepto de gasto tributario, las arcas fiscales tendrán menores ingresos por US$ 9.941 millones, un 3,1% del PIB.

Rentas del sistema de fondos de pensiones, cuotas de leasing y rentas empresariales son los ítems que le significarán al Fisco el mayor gasto tributario durante el presente año. ¿Qué significa? Que serán este tipo de actividades las que se beneficiarán principalmente de una serie exenciones y regímenes que contempla el sistema impositivo chileno para favorecer a determinadas actividades, sectores, ramas o grupos de contribuyentes.

Y, en este marco, no llegarán a las arcas fiscales potenciales US$ 3.000 millones o un equivalente al 0,93% del Producto Interno Bruto (PIB).

Cada año, el Servicio de Impuestos Internos (SII) calcula cuánto dejará de percibir el Fisco por el concepto de gasto tributario, que para 2019 será sinónimo de menores ingresos públicos por US$ 9.941 millones, lo que equivale a un 3,1% del PIB.

Se trata de un monto de recursos que supera el monto total de la recaudación esperada en régimen para la reforma tributaria aprobada en el gobierno anterior, que en su momento se estimaba en 3,03% del Producto -unos US$ 8.300 millones-; y, por lo mismo, volvió a la palestra en el marco del debate entre el gobierno y la oposición para concordar la fórmula más óptima para financiar el proyecto de modernización tributaria.

Partidas relevantes

El gasto tributario tiene varios sectores que beneficia, además de partidas específicas a nivel de impuestos.

Como un todo, el impuesto a la renta se lleva el mayor peso con más de US$ 7.000 millones -un 2,26% del Producto-. En el detalle, la mayoría de los recursos se enfocan en las personas, con más de US$ 3.800 millones en tratamientos especiales, mientras que un poco más de US$ 3.400 millones se reservan para las compañías.

Del total de los recursos, más de US$ 5.000 millones se destinan al diferimiento del pago de impuesto, mientras que casi US$ 1.000 millones a deducciones que pueden ser aprobadas como gasto necesario para la renta.

Más atrás se ubican los tratamientos especiales para el Impuesto al Valor Agregado (IVA), con sobre US$ 2.500 millones -un 0,8% del PIB-. Entre estos, lideran las exenciones y hechos no gravados para algunos bienes y servicios, seguido de los créditos por el gravamen y los diferimiento del pago de los tributos.

El impuesto a los combustibles es la última categoría en términos de monto, con US$ 86 millones que son producto de las devoluciones por el pago del gravamen a determinados sectores.

El informe del SII resume que del total de los tratamientos especiales y exenciones, el 52,84% -US$ 5.253 millones- se destinan a ahorro e inversión, mientras que el 10,68% (US$ 1.062 millones) a educación y el 8,23% (US$ 818 millones) a salud.

Sofofa apoya fin de renta presunta

El presidente de la Sofofa, Bernardo Larraín Matte, recordó ayer que en octubre pasado propusieron en la Cámara de Diputados, una batería de instrumentos pro inversión adicionales a la integración, como la rebaja del impuesto de primera categoría, una depreciación instantánea permanente y una ampliación o flexibilización del crédito tributario I&D, junto con medidas compensatorias. Entre estas, plantearon limitar o eliminar exenciones y regímenes especiales, como la renta presunta. "Sin embargo, lo que se propone hoy es sólo una parte de la mesa -la eliminación de exenciones- pero falta la otra, como es agregar incentivos a la inversión de largo plazo lo que estimamos esencial".