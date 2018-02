Francisco Undurraga: “Dediquémonos a gobernar, si al gobierno le va bien, nos irá bien en próximas elecciones”

Actualidad

El diputado electo anuncia que en los nombramientos pendientes estarán los distintos mundos de Chile Vamos, tanto militantes como independientes.

“Hoy todo el mundo pide y clama que los niños vayan primero en la fila”, celebra el timonel de Evópoli, Francisco Undurraga, como uno de los grandes logros de su tienda el año pasado.

El partido de centroderecha se prepara para enfrentar su primer año como oficialismo, período en que el también diputado electo por Las Condes debutará en el Congreso, donde espera cumplir la promesa de “oxigenar la política”. Un desafío que asume con picardía, anunciando que ahora“vamos a salir a la cancha y en la cancha se ven los gallos”.

- La semana pasada la UDI dio a conocer que organizará un comité electoral para buscar un candidato presidencial, ¿ve una inquietud en el gremialismo?

- Todos los partidos tenemos el derecho de buscar a nuestra mejor gente para todos los procesos electorales que vienen. Pero la verdad es que aquí, más que concentrarse en buscar el futuro o potencial presidente de la República, creo que la coalición entera tiene que estar concentrada en buscar la mejor gente para ofrecérsela a Sebastián Piñera, como así lo hemos hecho para conformar el gobierno.

Lo importante es que la ciudadanía no está dispuesta a seguir en este ritmo de que los partidos políticos estamos repartiéndonos cargos, porque no es así, desde Evópoli al menos. Lo que la ciudadanía nos pidió es que trabajáramos con fuerza y con mucha convicción por el próximo gobierno que se inicia el 11 de marzo.

En este contexto, hago un llamado a todas las fuerzas políticas que nos concentremos en la instalación, porque si no tenemos un buen gobierno, va a ser muy difícil de que nos podamos reelegir en cuatro años más.

- ¿Cree que la UDI está desviando su esfuerzo de la instalación del gobierno por buscar un candidato?

- La UDI tiene el derecho y el deber, al igual que todos los partidos políticos, de potenciar a todas y cada una de sus figuras, pero lo importante aquí es: dediquémonos primero a gobernar, apoyemos al gobierno, y si a este gobierno le va a bien, le va bien a Chile y le irá bien a Chile Vamos en una próxima elección.

- ¿Ve con inquietud el retraso de los nombramientos, considerando que aún falta la designación de seremis y jefes de servicio?

- No veo nada con inquietud, aquí se están cumpliendo los procesos. No nos inquieta si los nombramientos son dos días después o tres días antes, aquí lo importante es que sea gente que cumpla, no solamente con los requisitos técnicos de competencia para el cargo, sino que también que cumpla con los requisitos políticos.

- ¿No habría preocupación si algunos nombramientos quedan para después del 11 de marzo?

- Hay nombramientos que naturalmente van a ser después del 11 de marzo, no existe el cómo no sea así.

- ¿Espera que el nombramiento de subsecretarios sea más político que el gabinete ministerial?

- Sebastián Piñera sacó una tremenda votación, y en ese contexto deben estar representados todos los mundos de Chile Vamos. Y los mundos de Chile Vamos están representados desde luego y de forma importante por los partidos políticos, pero también por los independientes, aquí no hay vetos a nadie para conformar un buen gobierno.

- ¿Esperan también una buena representación en el nombramiento de intendentes?

- Siempre hemos señalado que lo importante no es la representación de los partidos políticos, sino que la ciudadanía se sienta representada por el próximo gobierno.

- ¿Es La Araucanía una intendencia que le gustaría tener a Evópoli?

- Nosotros tenemos un tremendo apoyo en La Araucanía, el 50% de nuestros parlamentarios vienen de esa región. Es una zona que está fuertemente dañada y castigada por la violencia, la injusticia social, la diferencia entre ricos y pobres, y en la calidad de la educación. Para nosotros es una región muy querida y con intendente o sin intendente, vamos a representarla de la mejor forma posible, no solamente en el Parlamento sino que en todo nuestro accionar político.

- Entonces, ¿le gustaría un intendente de Evópoli en esa región?

- Me gustaría que fuera La Araucanía y muchas otras, pero lo importante aquí no es lo que me guste a mí, sino cómo consolidamos un buen gobierno para que la gente de La Araucanía efectivamente sea capaz de ver y mejorar su situación de vida en el día a día.

- Al llegar al gobierno, Sebastián Piñera deberá enfrentar distintos asuntos que quedaron abiertos de la administración anterior, Operación Huracán, licitación del Transantiago, Dominga, por mencionar algunos, ¿puede complicar esto la instalación del gobierno?

- Nosotros observamos, desde la oposición, que este ha sido un gobierno bastante incompetente, y en ese sentido no es sorpresa que queden todos estos flancos abiertos, eso es parte de la realidad que ha vivido estos cuatro años este país y su ciudadanía. Desde Evópoli vamos a apoyar al presidente Piñera para que sea lo más efectivo posible en relación a todas las dificultades que se nos van a presentar.