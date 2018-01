Futuro ministro de Economía valora acuerdo SQM-Corfo: "Destraba las posibilidades de inversión"

Actualidad

José Ramón Valente también fue muy claro en señalar que vendería todas sus participaciones en el sector privado para asumir la cartera.

El próximo ministro de Economía, Fomento y Turismo, José Ramón Valente, valoró el acuerdo entre Corfo y SQM por el uso del litio, que ha sido criticado por algunos parlamentarios de la Nueva Mayoría.

"Valoro que se encuentren estas soluciones y se destraben y podamos hacer proyectos", aseguró en conversación con T13 radio.

"Una solución es siempre mejor que un conflicto y efectivamente uno puede después decir que quedó un poquito desfinanciado para un lado o para el otro, eso hay que verlo en el minuto al conocer los detalles, pero me parece que haber llegado a una solución en ese tema destraba las posibilidades de inversión en un tema tan relevante y tan de futuro. En ese sentido, creo que haber llegado a un acuerdo es una buena noticia", añadió.

Además, Valente se alejó de la idea de expropiar SQM y que el Estado desarrolle completamente el litio tal como ocurre con el cobre y Codelco.

"Hay que tener cuidado con eso de apropiarnos porque en el fondo eso esconde expropiaciones y a veces el Estado no tiene los recursos para desarrollar o la capacidad de endeudamiento o de gestión. Entonces, creo que el Estado tiene tantas tareas que realizar que si esto está funcionando bien, como dicen los americanos, por qué tenemos que echarlo a perder", sostuvo.

Con todo, pese a que opinó que SQM es una empresa de primer nivel, también consideró que si falla debe ser sancionado y aplicársele todo el rigor de la ley. "Pero no podemos usar eso como una excusa para expropiar a las compañías", insistió.

Destrabar inversiones

Uno de los propósitos que se fijó Valente para cuando asuma la cartera de Economía es reducir los tiempos de desarrollo de proyectos de inversión en Chile, para que las oportunidades de negocio no se vayan.

"Nuestra competencia empresarial no está dentro de Chile y es ahí donde tenemos que ser súper competitivos, para que los inversionistas extranjeros se instalen en Chile y no en otros lados", dijo.

Fideicomiso

En la entrevista, Valente también fue muy claro en señalar que vendería todas sus participaciones en el sector privado.

"Dar el paso al servicio público requiere una línea divisoria muy clara. Espero que la experiencia que he podido acumular en estos 30 años en el sector privado me sirva. Pero eso hay que dejarlo atrás y hay que dejar todos los directorios, todas mis actividades privadas y vender las participaciones que tenga. No es un requisito legal pero sí de prudencia", explicó.

"Uno hacia atrás lo que acumula es experiencia y hacia adelante lo que tienes que tener es ausencia total de esos conflictos de interés. Entonces es una cosa de definiciones. Una cosa es conocer del sector y otra cosa es estar conflictuado si alguna vez asesoraste a una compañía", agregó.