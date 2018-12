Garretón: “No veo el 2019 como un año convulso desde el punto de vista económico”

Actualidad

El empresario tiene la convicción de que la economía “no debería ser un factor de deterioro de la gobernabilidad si mantiene una velocidad crucero de 3,5%”.

El economista porteño Oscar Guillermo Garretón observa con optimismo el devenir de la economía nacional y pronostica un buen 2019. Lo que, a su juicio, también favorecerá la situación política del presidente Sebastián Piñera, en su segundo año de gobierno.

- ¿Cómo vio la economía este año?

- En 2018 hubo una mejora desde el punto de vista tanto del crecimiento como de las expectativas. Para ser justos, no se debe solo al cambio de gobierno, porque el proceso de cambio venía desde antes, pero el gobierno también ha hecho cosas para fortalecer esa idea.

- ¿Como qué?

- Generar un clima más propicio para la inversión privada, que parece estar repuntando.

- ¿Hay un contrasentido en materia de expectativas?

- Mucha gente que votó reclama que lo hizo por los “tiempos mejores” y que aún no le han llegado. Se produce un fenómeno curioso, que las tasas de crecimiento se multiplican por más del doble entre uno año y otro, pero no en las expectativas de la gente. Los tiempos de la economía no son los tiempos de las ansiedades personales y eso puede haber afectado a Piñera.

- ¿De qué manera?

- De alguna manera eso está detrás de la baja en las encuestas. Pero si lo miro desde el punto de vista privado, las expectativas en el ámbito interno son positivas y las expectativas frustradas deberían ser transitorias.

- ¿Augura un mejor 2019?

- Desde el punto de vista interno, si me atengo a los datos de inversión, de creación de empresas, a cosas como el pago a 30 días, creo que la cosa debería dar un buen resultado. No veo a nadie que piense que 2019 va a ser una año particularmente convulso desde el punto de vista económico, internamente no hay razón para que lo sea tampoco.

- ¿Qué incidencia tiene el desempleo en las expectativas?

- En temas de corto plazo confluyen factores diversos: uno, que el propio INE reconoció que tiene mal calculado el crecimiento del empleo, después lo dijo el Banco Central. Entonces, tenemos que mejorar nuestras predicciones, porque al parecer estamos subestimando la generación de empleo y eso afecta las expectativas. Otro aspecto, dicho por las mismas autoridades, es que el factor migración está mal medido. Incluso se hablaba de la creación de 100 mil empleos para migrantes.

- ¿Qué puede generar eso?

- Cosas contradictorias: porque hay más empleo, pero provoca preocupación o rechazo que esté yendo a los migrantes. Pero Chile necesita migración, porque lo único que crece es la tercera edad y mientras más solidario sea el sistema de pensiones, los jubilados dependen más de los jóvenes. Entonces Chile necesita más fuerza de trabajo.

- ¿Cuánto afecta a Chile la guerra comercial entre Estados Unidos Y China?

- Tengo la impresión que la guerra comercial entre China y Estados Unidos va a existir por los próximos 40 años. Tenemos que acostumbrarnos a vivir con eso, jugando un rol con nuestras modestas fuerzas -porque no somos un actor importante- que nos permita asegurar un mercado abierto internacionalmente y una economía que se desarrolle.

- ¿Y cómo lo proyecta para Piñera desde el punto de vista de la gobernabilidad?

- Si la economía chilena mantiene una velocidad crucero de un 3,5%, con los niveles de inversión que se están anunciando, que sin duda van a tener efecto en el empleo, no debería ser un factor de deterioro. Es probable que las expectativas de la gente se cumplan con retraso, pero se cumplan. No veo en ese ámbito un peligro político mayor, salvo que haya una crisis internacional.

"La cadena logística para las exportaciones está en crisis"

Mientras a todos los sectores les preocupa generar un ambiente propicio para una mayor producción interna, nadie parece estar mirando la cadena logística que se requiere para que las exportaciones nacionales, principalmente las conocidas como "el sueldo de Chile" como el cobre y la celulosa, lleguen a destino. Sin embargo, para Garretón, presidente de Ferrocarril Pacífico S.A. (Fepasa), el problema para que las exportaciones aumenten es la falta de infraestructura ferroviaria, que resulta mucho más eficiente para trasladar la carga hasta o desde los puertos.

Se habla mucho de productividad, dice Garretón, sin embargo, advierte que "la cadena logística que permite que existan las exportaciones y lleguen a su destino está en una crisis muy profunda". Lo peor es que, conocedor del tema como es él, está en condiciones de asegurar que "nuestra red ferroviaria, que hace a la capacidad de los puertos, no tiene ninguna inversión desde hace 100 años", por lo que insiste en encender una luz de alerta para las autoridades.