Gobierno actualiza el plan Paso a Paso: toque de queda diferenciado y mayor funcionamiento del comercio, cines y gimnasios

Actualidad

El mandatario dijo que las medidas entrarán en vigencia el jueves 15 de julio y que apunta a "otorgar mayores niveles de libertad y movilidad a quienes han completado su proceso de vacunación".

Luego de semanas de diálogo con la comunidad científica y la sociedad civil, y tal como se había adelantado, el Presidente Piñera anunció este jueves "una nueva etapa" en el plan Paso a Paso.

"El objetivo de este nuevo plan Paso a Paso es adecuarlo a las nuevas realidades que vive la pandemia en el mundo y nuestro país", dijo el mandatario sobre el plan que entrará en vigencia el próximo jueves 15 de julio y que apunta a "otorgar mayores niveles de libertad y movilidad a quienes han completado su proceso de vacunación".

En concreto, la actualización comprende siete medidas. En primer lugar, se busca facilitar un retorno seguro a clases presenciales, además de "recuperar el tiempo perdido" durante los meses que los colegios y escuelas estuvieron cerrados.

En segundo punto, se apunta a aumentar la protección fronteras y fortalecer la seguridad sanitaria en transporte público. También se actualizarán los aforos distinguiendo entre las actividades en espacios abiertos y espacios cerrados, dando también más facilidades para practicar del deporte -incentivando el ejercicio al aire libre-.

Además, se facilitará el funcionamiento de locales comerciales, incluidos gimnasios, cines y otras actividades restringidas durante la pandemia, privilegiando a quienes ya cuenten con sus dos dosis de la vacuna Covid-19.

El ministro de Economía, Lucas Palacios, explicó que para la atención general de público los nuevos aforos se determinarán de acuerdo a la cantidad de metros cuadrados de cada lugar, pero la norma se flexibiliza para comercios de menor tamaño, donde siempre podrá haber al menos tres personas.

Además, el titular de la cartera precisó los aforos en cada fase y de acuerdo al estado de vacunación, para los comercios que atienden público y para las actividades sin interacción.

Por último, se flexibilizará el toque de queda, diferenciando en dos horarios que dependerán de la incidencia de los contagios y el avance de la vacunación por región. El primero será similar al actual, de 22:00 a 5:00, mientras que para las zonas más avanzadas el rango será de 00:00 a 5:00.

En concreto, se requerirá que la región tenga al menos el 80% de su población vacunada completamente y que la tasa de incidencia sea menor a 150 para que la autoridad sanitaria autorice un toque de queda más corto.

La subsecretaria de Salud, Paula Daza, indicó que se mantendrán los cuatro pasos ya conocidos: cuarentena, transición, preparación y apertura inicial, pero se avanzará por "unidades territoriales que agrupen comunas de acuerdo a las características regionales y su movilidad".

Además, la autoridad señaló que "los mayores cambios se harán en transición y preparación, donde las personas con pase de movilidad podrán hacer cosas y asistir a lugar que no podrán hacer los no vacunados". Daza también planteó que las fronteras se encuentran cerradas para extranjeros, "pero no podemos impedir la entrada a chilenos que se encuentran fuera del país", dijo.

La subsecretaria Katherine Martorell, por su parte, dio a conocer -entre otros puntos- la actualización para los aforos en residencias particulares.

Subsec @SubPrevDelito @katymartorell informa aforos en residencias particulares como parte de la actualización del Plan #PasoAPaso pic.twitter.com/R1h7J6QlIk — Ministerio de Salud (@ministeriosalud) July 8, 2021

El Presidente Piñera también detalló que el país ya está en conversaciones con los distintos laboratorios del país para la adquisición de más vacunas por si fuese necesario la aplicación de una tercera dosis.

En la presentación del anuncio participaron, además de Piñera, Palacios y Daza, el ministro de Salud, Enrique Paris; el ministro del Interior, Rodrigo Delgado; el ministro secretario general de Gobierno, Jaime Bellolio; la ministra del Deporte, Cecilia Pérez; la ministra de Cultura, Consuelo Valdés; la ministra de Transportes; Gloria Hutt; el ministro de Educación, Raúl Figueroa y la ministra de la Mujer, Mónica Zalaquett.