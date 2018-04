Gobierno admite preocupación por guerra comercial: "Se está jugando con fuego"

Actualidad

Así lo afirmó el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. Asimismo, el titular de Economía, José Ramón Valente, sostuvo que podríamos "en el futuro" ver "efectos negativos" en Chile.

Las autoridades económicas del gobierno de Piñera se refirieron hoy a la guerra comercial viven dos potencias como Estados Unidos y China, y abordaron las repercusiones que traerá para el país.

"La guerra comercial, en caso de ocurrir, es definitivamente negativa. Esto es sin duda jugar con fuego, estamos jugando con fuego y los que piensen que a Chile esto no le importa les quiero decir que no saquemos cuentas alegres ni cuentas de corto plazo, porque estamos todos involucrados", advirtió el ministro de Hacienda, Felipe Larraín, tras ser consultado por la prensa.

"Esto no es bueno para el mundo. Estamos trabajando desde hace un tiempo en la idea de cómo nos puede afectar esta posible guerra comercial, hago un llamado a la racionalidad, a la mesura y a tratar de resolver los problemas por las vías que corresponden. Y no generando una situación que pone en riesgo la recuperación que estamos viendo en la economía mundial", añadió.

Por su parte, el ministro de Economía, José Ramón Valente, dijo que "nos da mucha pena y temor también de que el mundo entré en guerras comerciales" y acotó los efectos en el país en el corto plazo: "Todavía no vamos a ver efectos negativos en Chile, pero podríamos verlo en el futuro" indicó.

Según el economista, las consecuencias de este conflicto comercial entre Estados Unidos y China "podría afectar la economía mundial e indirectamente a futuro afectarnos a nosotros".

No obstante, el ministro calmó la tensión y aclaró que "no estamos nosotros en guerra comercial con ellos, nosotros seguimos teniendo libre competencia con China y Estados Unidos, por lo tanto, no hay que asustarse".

Cobre a la baja

Uno de los símbolos de la guerra comercial es la caída en el valor del cobre en la Bolsa de Metales de Londres que anotó hoy una caída de 2%. Frente a ello, Valente dijo que "el precio del cobre está reflejando que las guerras comerciales no son buenas para el crecimiento mundial".

Con este escenario, el ministro manifestó que "nosotros vamos a ser una voz que siempre va a defender el libre comercio porque esa es la vocación de Chile".

En desarrollo...