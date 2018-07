Gobierno apoya viviendas sociales en Las Condes: "Derriba el muro de la segregación"

Actualidad

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, aseguró que la cartera está trabajando en "mejorar calidad de vida, sin distinción".

El ministro de Vivienda y Urbanismo, Cristián Monckeberg, mostró su apoyo al proyecto de construcción de viviendas sociales en la comuna de Las Condes que lidera el alcalde Joaquín Lavín.

"La integración social es una necesidad en todas las comunas del país. El proyecto del alcalde Joaquín Lavín en Las Condes viene a derribar el muro de la segregación y del miedo de compartir con otras familias", dijo el secretario de Estado a través de su cuenta de Twitter.

En esa línea, afirmó que la cartera que lidera está trabajando en una "mejor calidad de vida, sin distinción".

La integración social es una necesidad en todas las comunas del país. El proyecto del alcalde @LavinJoaquin en Las Condes viene a derribar el muro de la segregación y del miedo de compartir con otras familias. En el @Minvu estamos trabajando mejor calidad de vida, sin distinción. pic.twitter.com/kFNQ6grDbz — Cristián Monckeberg (@cmonckeberg) 9 de julio de 2018

Cabe recordar que la semana pasada se dio luz verde al proyecto del edil Joaquín Lavín, luego que llegara a un acuerdo con el alcalde de la comuna de Vitacura, acuerdo patrocinado por el mismo ministro Monckeberg.

Dicha conciliación puso fin a la contienda en que ambas autoridades municipales se enfrentaban por el terreno de 28 mil m2 ubicado en isla Lo Matta, que se encontraba en tierra de Vitacura, pero que era propiedad de Las Condes y para el que ambos municipios tenían distintos planes.

Mientras el alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, quería construir viviendas sociales, el de Vitacura, Raúl Torrealba anhelaba un parque. Finalmente, Lavín cederá gratuitamente el 50% del terreno, mientras que la otra mitad se la venderá en un aproximado de $ 10 mil millones, y con ese dinero, construirá sus anheladas viviendas sociales en un sector de la Rotonda Atenas.

Dicha decisión no ha estado exenta de polémica, debido a que los vecinos del sector se muestran contrarios a la construcción acusando que sus propias propiedades perderán plusvalía. Para ello, el alcalde Lavín aseguró que esto no ocurrirá y que se informará en detalle el proyecto a los vecinos para no generar estas confusiones.