Gobierno aumenta obras tras revisión de plan de expansión de redes eléctricas

La entidad sumó 13 iniciativas respecto a propuesta inicial de las autoridades, con un alza de US$ 46 millones en la inversión. Megalínea de corriente continua entre Antofagasta y Santiango no recibió reparos.

Tras analizar 213 observaciones recibidas, la Comisión Nacional de Energía (CNE) emitió el informe técnico final del Plan de Expansión de Transmisión correspondiente al año 2018, contemplando un total de 68 obras que involucran un total de inversión estimada de US$ 1.464 millones, que se separan tanto entre obras nuevas y ampliaciones necesarias en los sistemas de Transmisión Nacional y Zonal.

La propuesta definitiva superó levemente el presupuesto inicial, ya que ésta última consideraba 55 iniciativas con US$ 1.418 millones, con una diferencia de solo US$ 46 millones.

Si bien para el Sistema de Transmisión Nacional se mantuvo el número de iniciativas, con 13 obras de expansión, el monto involucrado aumentó, pasando de US$ 1.253 millones a US$ 1.264 millones. Según consignó la CNE, 10 de ellas corresponden a ampliaciones de instalaciones existentes por US$ 76 millones y tres son nuevas representando US$ 1.188 millones.

En tanto, respecto al Sistema de Transmisión Zonal, se incorporaron 13 obras respecto al informe preliminar, sumando 55 iniciativas por una inversión de US$ 200 millones.

Consultado por el aumento en las obras contempladas en el plan final, el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, explicó que "las empresas han entregado nuevos antecedentes que han permitido incorporar otros proyectos de expansión o modificar los presentados en el Informe Técnico Preliminar".

La autoridad agregó que los principales cambios se manifiestan en el "reemplazo de la obra 'Nueva S/E Cerro Sombrero' por la construcción de una 'Nueva Línea de Transmisión 2x110 kV, tendido del primer circuito', para dar suficiencia y seguridad a los consumos de la zona de Melipilla y cuyo cambio se justifica proponer una obra más económica y eficiente, además que cumple con los objetivos de la obra original".

Además, en el cambio de la obra "Nueva S/E Seccionadora Santa Isabel" por la obra de ampliación "Seccionamiento de la Línea 2x220 kV Ancoa – Itahue en S/E Santa Isabel", cuyo objetivo sería otorgar una mayor seguridad en el abastecimiento de la zona de Maule ante contingencias de instalaciones de transmisión y que su cambio se justifica "en la posibilidad de aprovechar instalaciones ya existentes".

Venegas agregó la incorporación de las obras de vinculación del nuevo sistema zonal costero sur al sistema de 66 kV en las zonas de Nirivilo y Hualañé, las cuales estaban pendientes a la espera de los resultados de adjudicación de las obras nuevas del Decreto N°418 de obras de ampliación zonal ("Zonal Ad-Hoc").

"Adicionalmente, dado los nuevos antecedentes, se incorporaron algunos nuevos transformadores AT/MT, tanto para abastecimiento de la demanda como para inyección de generación, y obras de refuerzo para permitir el abastecimiento de la demanda y permitir la conexión de otras obras aprobadas mediante el artículo 102° de obras urgentes", puntualizó.

Megalínea Santiago-Antofagasta

Esta vez, la polémica megalínea eléctrica de corriente continua que se extenderá entre Antofagasta y Santiago –la nueva línea HVDC- no estuvo en los cuestionamientos de los distintos actores que participaron en la consulta, como el proceso pasado donde llegó al Panel de Expertos, organismo que dirime diferencias en la industria, y que terminó echando abajo esa iniciativa.

La CNE destacó que las observaciones sobre la iniciativa solo apuntaron a solicitar aclaraciones al mecanismo de condicionamiento de la obra, esto porque la megalínea tiene el compromiso de volver a evaluar su real necesidad previo a licitar.

En esa línea, el secretario ejecutivo de la CNE, José Venegas, destacó la necesidad de esta nueva línea de transmisión para conseguir una descarbonización efectiva de la matriz energética nacional.

"En este momento, no cabe duda de que el futuro del sistema eléctrico se basará en este tipo de energías, las mismas que serán además vitales para avanzar en cualquier proceso de descarbonización de la matriz energética. Proceso en que coinciden el Ministerio de Energía, el Coordinador Eléctrico Nacional, las empresas y la comunidad, según ha sido plasmado en las conclusiones de la mesa de descarbonización", explicó.

Según establece la ley, tras la publicación del informe final, se abre un período de 15 días hábiles para presentar eventuales discrepancias ante el Panel de Expertos.